Det danske kongehus har tirsdag offentliggjort to helt nye billeder af dronning Margrethe.

Årsagen er, at hun denne dag runder de 84 år.

»I dagens anledning offentliggøres nye billeder af Majestæten, som er taget på Fredensborg Slot,« lyder det i et opslag på Kongehusets Instagramside:

»Samme sted vil dronning Margrethe i dag fejre sin fødselsdag privat i selskab med familie og venner.«

Dronning Margrethe fylder tirsdag 84 år. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset © Vis mere Dronning Margrethe fylder tirsdag 84 år. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Det er dronningens første fødselsdag, siden hun tilbage i januar overlod tronen til sin ældste søn, kong Frederik.

Det var midt under nytårstalen, at dronning Margrethe meddelte, at hun ville abdicere 14. januar i år.

Præcist 52 år efter, at hun overtog tronen:

»I februar i år (2023, red.) gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden – om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation,« lød det fra Margrethe under talen, før hun fortsatte:

Her ses det andet af de nye billeder. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset © Vis mere Her ses det andet af de nye billeder. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

»Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024–52 år efter jeg efterfulgte min elskede far–vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn kronprins Frederik.«

Det danske kongehus oplyser i opslaget på Instagram, at man via Kongehusets sociale medier har »mulighed for at sende dronning Margrethe en fødselsdagshilsen«.