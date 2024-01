Kongehuset har opdateret deres kalender.

Den seneste tid har søndagens kommende tronskifte fyldt det hele, men nu er der også kommet den første – tør man sige – dagligdags-opgave i kalenderen for kronprins Frederik.

Hans første opgave som kong Frederik og som landets regent, som ikke relaterer sig til tronskiftet, bliver nemlig at byde ind til samtaler med borgerne.

Mandag 22. januar fremgår det nemlig nu af kongehusets kalender, at der afholdes offentlig audiens.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary overtager magten som kongepar efter dronning Margrethe. Her ses de til nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary overtager magten som kongepar efter dronning Margrethe. Her ses de til nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er en sædvane, at det er regenten, der tager imod de borgere, der har tilmeldt sig audiensen med et særligt ærinde, eksempelvis at takke regenten for uddelingen af en kongelig medalje.

For nylig blev det også noteret, at dronning Margrethe havde afholdt sin sidste audiens.

Gennem sin regeringstid har Dronningen afholdt audiens cirka hver anden mandag på Christiansborg Slot. Hidtil har kronprins Frederik været hendes stedfortræder til audienserne.

Nu ser det derimod ud til, at den kommende konge er klar til overtage de offentlige audienser, som er blandt de opgaver, han skal videreføre for sin mor som landets nye regent.

Dronning Margrethe holdt mandag sin sidste audiens. Her modtager hun listen over audienssøgende før den offentlige audiens på Christiansborg Slot i København, mandag den 8. januar 2024. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe holdt mandag sin sidste audiens. Her modtager hun listen over audienssøgende før den offentlige audiens på Christiansborg Slot i København, mandag den 8. januar 2024. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Mandagene 5. februar, 19. februar og 4. marts fremgår nu også som dage i den kongelige kalender, hvor der afholdes offentlig audiens.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen'.