På trods af den triste anledning, så kom der måske alligevel noget godt ud af britiske prins Philips begravelse lørdag eftermiddag.

»Det var måske det øjeblik, der ville havde gjort prins Philip mest glad,« skriver den britiske avis Daily Mail om den scene, som fylder meget i de britiske medier og blandt befolkningen dagen derpå.

På billeder, der er taget efter begravelsen, kan man nemlig se de to brødre prins William og Harry gå sammen.

Det er opsigtsvækkende, da det længe har været antaget, at forholdet mellem de to har været dårligt.

Op til mødet efter begravlesen, holdt de to prinser afstand og talte ikke sammen. Foto: POOL

De to brødres forhold har ifølge britiske medier særligt lidt under, at prins Harry sammen med sin kone Meghan Markle flyttede til Los Angeles og meldte sig ud af den britiske kongefamilie.

Lørdag var der gået over et år, hvor man ikke havde set de to brødre sammen i offentligheden.

Det var prins Williams kone, Catherine, hertuginde af Cambridge, der førte de to brødre sammen.

Dette skete mens familien gik fra St George's Chapel, hvor begravelsen foregik, til Windsor Castle for at sørge med familien.

Her kan man se de to prinser gå sammen. Foto: Scanpix

Hun gik og talte med prins Harry, som før har været enormt tæt med hende og prins William. Langsomt fik hun ført ham op ved siden af prins William og trak sig så selv tilbage.

Prins Willian reagerede ved at trække sit sorte mundbind ned for at udveksle ord med sin bror.

Det vides ikke, hvad brødrene talte om, men det kan se ud til, at bedstefaderens begravelse har givet en smule lim til William og Harrys forhold.