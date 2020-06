78-årige Jørgen Nielsen skulle egentlig bare vise familien Beha rundt på den danske ø Hirsholm. Det troede han i hvert fald.

Men da de torsdag kom sejlende mod havnen i Hirsholm, opdagede Jørgen Nielsen, at selveste kronprins Frederik var med ombord.

»Klokken 16 gjorde jeg mig klar og tog noget pænt tøj på. Det var jo Beha-familien og TV 2, der kom. Men så var kronprinsen med. Jeg spekulerede, hvordan tackler jeg det her med ham? Jeg vidste ikke en skid om, at han var med,« siger Jørgen Nielsen.

Heldigvis forløb besøget uden problemer, og kronprinsen blev taget godt imod af Jørgen Nielsen.

Familien Beha sejer ind mod Hirsholm, og med om bord har de - til Jørgen Nielsens store overrskelse - Kronprinsn Frederik. Foto: Privat Vis mere Familien Beha sejer ind mod Hirsholm, og med om bord har de - til Jørgen Nielsens store overrskelse - Kronprinsn Frederik. Foto: Privat

»Jamen, det var intet problem, for de kom sejlede ind, og han stiger op på broen. Jeg siger 'goddav' og stak hånden frem. Det var fuldstændig afslappet,« fortæller Jørgen Nielsen.

Familien Beha sejler lige nu rundt på de danske småøer, da de er ved at lave et nyt rejseprogram til TV 2, hvor de har inviteret kronprins Frederik med ombord. Et af de mange ø-stop var Hirsholm.

Hirsholm er Danmarks nordligste ø og ligger cirka 40 minutters sejlads ud fra Frederikshavn. Her er Jørgen Nielsen kommet i 38 år, mens han har boet der fast siden 2004. Men Jørgen er den eneste fastboer, der er tilbage på øen. Han bor helt alene - foruden de gæster, der besøger øen i sommerhalvåret.

Derfor var det også oplagt, at netop Jørgen Nielsen skulle vise Beha-familien og kronprinsen rundt.

»De fik den store tur. Tikronersturen, som jeg kalder den. De fik nogle fortællinger, og det var en totalt afslappet tur, for der er jo kun mig og så otte sommergæster på øen lige nu. Så de to sikkerhedsvagter gik lidt i periferien.«

Det uventede, royale besøg har vagt stor begejstring hos Jørgen Nielsen.

»Jeg kan godt sige dig, at det var en oplevelse. Det ville jeg ikke have været foruden - og så her på mine gamle dage. Tænk, at møde ham 'in real life'. Det er noget specielt.«

At kronprinsen viste sig at være en fyr helt nede på jorden var også til stor glæde for Jørgen Nielsen.

»Han var fandeme en alletiders fyr. En fantastisk, ung mand, der vader ind folk i træsko og kom i afslappet tøj. En stille og rolig fyr. Han tog det måske lidt som en ferie. Han virkede meget begejstret,« fortæller Jørgen Nielsen.