Hvis du troede, at alting ville være som det plejede fredag 12. januar, så tager du fejl.

Her rykkes 'X Factor' nemlig til klokken 21 i stedet for 20.00, fordi der i stedet kommer et stort show om Dronningen.

Det skriver TV 2 og DR i en samlet pressemeddelelse.

Showet er nemlig et samarbejde mellem de to kanaler.

»Stéphanie Surrugue og Natasja Crone er værter, når DR og TV 2 går sammen om showet 'Danmarks dronning – den største tak', som sendes direkte på DR1 og TV 2 fra Kongens Nytorv i København fredag 12. januar klokken 19.30,« lyder det.

De to værter fortæller i meddelelsen, at de glæder sig til at afholde showet.

De er dog begge enige om, at det var noget af en overraskelse, da Dronningen abdicerede i sin nytårstale.

»Jeg tror, der gik et kollektivt chok gennem de danske stuer, da dronningen bekendtgjorde, at hun ville abdicere. Det var en nyhed, der kom bag på os alle, og det hele går pludselig så stærkt, så jeg tror, at mange danskere har et behov og ønske om at udtrykke deres respekt for dronningen.«

»Det kan en aften som denne bidrage til, hvor vi kan skabe et fællesskab og opnå en samhørighed om, at dronningen har varetaget sit embede på fornemmeste vis,« siger Natasja Crone.

Også Stéphanie Surrugue ser frem til at hylde dronning Margrethe.

»Jeg tror, at vi er rigtig mange – både republikanere, royalister og dem midt imellem – der har lyst til at takke dronningen for hendes halve århundrede i Danmarks tjeneste. Og selvfølgelig skal det være en stor, musikalsk og farverig tak, når vi har at gøre med en dronning, der selv har sagt: »Jeg drømmer altid i farver. For fuldt drøn. Technicolour. Over det hele.« Det bliver en lys aften i vintermørket, og dét trænger vi vist allesammen til,« siger hun.

Showet bliver ifølge de to kanaler fyldt med dans, musik og sjove samt rørende og overraskende indslag.