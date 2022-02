Et nyt portræt af kronprinsesse Mary blev for kort tid siden afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Her bliver særudstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 – 2022' udstillet i anledning af Kronprinsessen 50-års fødselsdag - og i dag blev den åbnet.

»De havde ønsket at få et portræt af mig i forbindelse med 50-års fødselsdagen. Det blev jeg selvfølgelig rørt over, men samtidig tænkte jeg 'Er det nu nødvendigt?' Det var det så, og jeg er taknemmelig for at være med hele vejen med hensyn til udstillingen og portrættet,« fortæller Kronprinsesse Mary ved udstillingens åbning.

Ved hendes side havde hun kronprins Frederik samt prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine. Det var de tre sidstnævnte, der kunne løfte sløret fra portrættet, som har fået navnet 'Kronprinsesse Mary'.

Kronprinsessens 50 års fødselsdag: Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, torsdag den 3. februar 2022. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprinsessens 50 års fødselsdag: Kronprinsessen åbner udstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 2022' på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, torsdag den 3. februar 2022. Foto: Keld Navntoft

Portrættet, Jesús Herrera Martínez har kreeret, er malet med olie på lærred og er taget i Kronprinsparrets hjem i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg i Marys arbejdsværelse.

'Værket fortæller Kronprinsessens historie ved at inddrage elementer fra arbejdsværelset såvel som fiktive symboler, der henviser til Hendes Kongelige Højheds australske baggrund – blandt andet i form af skyggespil på væggen, hvor man ser en eukalyptusplante,' skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.

En række af arbejdet, kunstneren har gjort forud for det nye portræt, vil blive vist på en selvstændig udstilling på Det Nationalhistoriske Museum, der åbner i vinterferien.

I 2017 modtog Jesús Herrera Martínez modtog førsteprisen i museets portrætkonkurrence ”Portræt NU!”.