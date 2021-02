Efter en uges ophold på hospitalet er der nu godt nyt om den 99-årige britiske prins Philip.

Ifølge hans yngste søn, prins Edward, har dronning Elizabeths mand det bedre og er ved godt mod.

»Så vidt jeg ved, jeg talte jo med dem den anden dag, så har han det meget bedre, mange tak, og han ser frem til at kunne komme ud, hvilket er det mest positive,« siger 56-årige prins Edward til Sky News.

Det var onsdag 17. februar, at monarkens mand blev indlagt på 'Kong Edward VII'- hospitalet i London, da han følte sig sløj. Grundet hans høje alder, tog man ingen chancer – og han blev indlagt til observation, efter at hans livlæge havde foreslået, at det nok var en god idé.

Prins Philip og dronning Elizabeth ses her i maj 2019. Foto: POOL Vis mere Prins Philip og dronning Elizabeth ses her i maj 2019. Foto: POOL



Siden er bekymringerne om den aldrende prins' helbred blevet større i takt med, at dagene på hospitalet blev flere og flere.

Men nu er der altså godt nyt om prinsen.

»Så vi holder fingrene krydset,« lyder det fra prins Edward, der også gav udtryk overfor Sky News, at hans far efterhånden var frustreret over at være indlagt.

»En lille smule. Jeg tror, det rammer os alle. Man kan kun kigge på uret så mange gange, og det er begrænset, hvor interessante væggene er«, siger han.

Prinsesse Elizabeth og prins Philip blev gift den 20. november 1947. Foto: Unknown Vis mere Prinsesse Elizabeth og prins Philip blev gift den 20. november 1947. Foto: Unknown

Den 99-årige prins Philip blev i 1947 gift med prinsesse Elizabeth, der siden blev Dronning. Før sit giftermål lød prinsens titel ‘prins af Danmark og Grækenland’, da prins Philip som oldebarn af Christian IX har danske rødder. Desuden har han også titlen som hertug af Edinburgh.

Selvom det virker til, at det går den rigtige vej med den aldrende prins, så vides det endnu ikke, hvornår han bliver udskrevet.

Den seneste officielle udmelding fra Kongehuset var fredag, hvor det forlød, at det var forventet, at prinsen ville være indlagt til senere i denne uge.

Ifølge kongehuset bliver prinsen behandlet for en infektion og reagerer positivt på behandlingen. Det er ikke kommet frem, hvilken infektion prinsen har, men kongehuset har oplyst, at det ikke er coronarelateret.