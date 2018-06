Siden brylluppet har spekulationerne gået: Hvor skal britiske prinsepar, prins Harry og hertuginde Meghan, hen på parrets første officielle udlandsrejse? Det er der svar på nu.

»Hertugen og hertuginden af Sussex vil tage på officielt besøg i Australien, Fiji, Tonga og New Zealand i efteråret. De kongelige højheder er blevet inviteret af de respektive regeringer i Australien og New Zealand, mens udenrigsministeriet har inviteret dem til Fiji og Tongo,« meddeler Kensington Palace mandag.

Prins Harry og hertuginde Meghan vendte forleden hjem fra bryllupsrejse. Valget af i hvert fald ét land er ikke så overraskende.

Meghan har nemlig tidligere sagt, hun vil følge med sin mand til den paralympiske sportskonkurrence Invictus Games i Sydney. Den finder sted 20.-27. oktober, hvor parret vil være i landet.

Fælles for de fire lande, der kan vente sig et kongeligt besøg til efteråret, er, at de alle er med i det britiske statssamfund, Commonwealth, der for manges vedkommende har dronning Elizabeth som statsoverhoved.