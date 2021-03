Det er snart svært at finde en grimasse, der kan passe, hvis man er medlem af det britiske kongehus.

Prins William havde i hvert fald tirsdag meget svært ved at lægge ansigtet i de rette folder, efter at der tirsdag blev lækket nye oplysninger fra Harry og Meghan.

For bedst som man troede, at balladen efter prins Harry og hertuginde Meghans interview var stilnet lidt af, så kunne Meghans veninde journalisten Gayle King, afsløre nogle nyheder, som næppe har vakt glæde hos det britiske kongehus.

Mens kongehuset har forsøgt at holde på formerne og ikke kommentere det famøse interview med Oprah Winfrey så meget, så er hertuginde Meghan tilsyneladende mere åbenmundet.

Der bliver ved med at komme læk fra private samtaler fra 'Harry og Meghan'-lejren. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Gayle King kunne i hvert fald afsløre, at hun havde talt med Harry og Meghan, og hun havde fået af vide, at prins Harry havde talt med sin far og bror for første gang siden interviewet.

Ifølge Gayle King var udfaldet af samtalerne dog ‘ikke produktivt’, da Harry og Meghan ønskede, at kongefamilien ville meddele pressen, at de skulle stoppe med at bringe urigtige, uretfærdige og forkerte historier, samt historier der har et racistisk præg.

»De ord, jeg fik fortalt, var, at disse samtaler ikke var produktive, men at de er glade for, at de i det mindste har påbegyndt en samtale,« fortalte den amerikanske tv-vært på programmet ‘This morning on CBS’ ifølge Daily Mail.

Ifølge britiske medier har Gayle King, der er kendt som en af Meghans loyale venner, næppe udtalt sig om samtalerne uden at have fået grønt lys fra Meghan.

Prins William kommenterede kort sagen torsdag. Foto: JUSTIN TALLIS

Gayle Kings beretning vækker næppe glæde hos det britiske kongehus, der nok som det sidste i verden ønsker flere læk fra deres private samtaler.

I forvejen har Harry og Meghans gengivelse i interviewet af påståede private samtaler skabt rigeligt med ballade. Blandt andet beskylder parret et unavngivet medlem i kongehuset for at have udtrykt bekymring for, hvor mørk en hudfarve deres barn ville få.

Kongehuset har indtil videre forholdt sig til beskyldningerne i en pressemeddelelse, hvor de oplyste, at beskyldningerne var ‘bekymrende’, men at man ville tage sig af det under private forhold.

Desuden har prins William som det eneste medlem sagt noget til pressen, da han under et besøg på en skole i London torsdag svarede en reporter, at kongefamilien ‘ikke er en racistisk familie’.

Selvom sagen langt fra er slut, så er flere eksperter enige om, at Harry og Meghans interview med Oprah Winfrey har gjort stor skade på den kongelige familie.

Ifølge kongehuseksperten Penny Junor kan skaden være uoprettelig:

»I øjeblikket virker det til, at Harry har taget ejerskab af hele historien. Han genkalder de ting, som hans familie gjorde mod Diana. Men det han faktisk gør er meget effektivt at lægge en bombe under Williams fremtid. Han har gjort så meget skade på denne familie,« har Junor ifølge The Sun udtalt til The Telegraph.