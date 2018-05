Et nyt billede vækker mystik om det kommende britiske royale brudepar prins Harry og Meghan Markle.

Indtil videre har det været offentligt kendt, at parret datede i fire måneder, inden deres forhold blev afsløret i Sunday Express 31. oktober 2016. I den periode har de udtalt, at der aldrig gik mere end to uger, mellem at de så hinanden.

Parret har været gode til at holde deres dating skjult, og der har ikke været nogle billeder af de to inden afsløringen. Indtil nu.

Buzz Feed har gravet igennem Meghan Markles private Instagram-profil, der nu er slettet, og her har de fundet et billede fra oktober, der godt kunne ligne prins Harry.

Med teksten: 'Jeg tager det fulde ansvar for denne trøje. Han bærer den godt. #gyldnepiger #sandheden', havde Meghan Markle lagt et billede op af en rødskægget mand. Det kan du se herunder:

People think Prince Harry posed in a "Golden Girls" sweatshirt on Meghan Markle's deleted Instagram, and it sure looks him! (

Samtidig har Buzz Feed sammenlignet det med et andet billede af prins Harry og spørger, om det ikke kunne være ham.

Hvad tror du? Stem herunder.