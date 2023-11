Det er ikke længere bare et royalt drama. Nærmere en føljeton, der er længere og mere saftig end Netflix-hittet 'The Crown'. Og man tror næsten, det er løgn.

Men endnu en ny afslørende bog om det britiske kongehus er på vej. Denne gang er der blandt andet detaljer om, hvordan den kongelige familie håndterede dronningens død.

Og her kan vi med det samme afsløre, at prins Harry ikke er tilfreds.

Desuden er der nye detaljer om det betændte forhold mellem prins Harry og hans storebror, prins William. Og det er bestemt heller ikke opløftende læsning.

Prinsesse Eugenie (forrest) er fortsat gode venner med Harry. Foto: Aaron Chown/AFP/Ritzau Scanpix

Det er prins Harry og hertuginde Meghans gode ven, Omar Scobie, der er ved at skrive en ny bog. Han har tidligere skrevet bogen 'Finding Freedom' om parret.

I den nye bog, der har fået navnet 'Endgame', afslører Scobie, at prins Harry følte sig ført bag lyset i forbindelse med dronning Elizabeths død.

Det fremgår af en eksklusiv passage fra den kommende bog, som magasinet People har fået lov at bringe.

Ifølge uddraget blev prins Harry ladt lidt i stikken uden mange informationer, da han i september 2022 tilfældigvis opholdt sig i London, da hans farmor, dronning Elizabeth, pludselig blev så syg, at familien indså, at hun kunne dø inden for få timer.

Prins Harry fik dog lov til at gå med i begravelsesoptoget bag sin farmors kiste. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Den aldrende dronning befandt sig på sit skotske slot Balmoral sammen med sin datter, prinsesse Anne.

Også prins Charles befandt sig i Skotland med hertuginde Camilla, omend et andet sted, mens resten af familien hastede til Skotland fra London.

Bortset fra prins Harry, for ifølge uddraget blev han udelukket fra fællesskabet. Han fik nemlig ikke engang at vide, hvor slemt det stod til.

Ifølge Harry blev han overladt til sig selv. Og hans bror, prins William, svarede ikke på nogen af de sms’er han sendte, da han spurgte, om han måtte komme med på det privatfly, som William havde lejet.

I uddraget bliver en unavngiven kilde fra familien citeret for at sige, at prins William bevidst ignorerede sin bror.

Det endte med, at prins Harry blev kontaktet af sin kusine, prinsesse Eugenie, som han har et nært forhold til.

Hun ville høre, om han kunne fortælle hende noget mere om deres farmors situation, men i stedet var det faktisk hende, der vidste mest, da hun kunne informere prinsen om, at hun havde hørt, at deres farmor lå for døden.

Meghan måtte ikke komme med op til Balmoral. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge bogen var alle flybilletter på almindelige fly på det tidspunkt så godt som udsolgt, så prins Harry havde ingen anden mulighed end selv at betale for et privatfly – til over 300.000 kroner – for at komme til Skotland.

Men da var det allerede for sent, for dronningen døde klokken 15.10 – mere end to timer før prins Harry lettede i sit privatfly.

Men det vidste prins Harry ikke.

Prins Williams fly, hvor også prins Andrew og prins Edward var med, landede først klokken 15.50 – og dermed også først efter, at dronningen var død.

Men det egentlige problem opstod, da den kongelige familie begyndte at diskutere, hvorvidt kongehuset skulle melde dronningens død ud, før prins Harry var landet og selv kunne få nyheden.

Kongehusets medlemmer og øverste pressefolk, der havde fået nyheden allerede en time, inden prins Harrys fly lettede, insisterede på, at nyheden skulle ud til folket hurtigst muligt, mens 'prins Harrys hold', der ikke er videre defineret i uddraget, insisterede på, at de ventede til hans fly var landet.

Forholdet mellem prins Harry og prins William er stadig ikke godt. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

Det endte med, at kongehuset gik med til at vente på, at prins Harrys fly var landet.

Og så skulle man tro, at alt var godt. Desværre røg prins Harrys fly ind i en storm, der gjorde, at flyet ikke kunne lande i Aberdeens internationale lufthavn til tiden, men i stedet måtte flyve rundt i cirkler. Og så slap kongehuset tålmodighed tilsyneladende op.

I hvert fald blev dronningens død annonceret klokken 18.30, så da prinsen endelig fik jordforbindelse igen, modtog han som det første en sms fra Meghan om, at han skulle ringe hurtigt, og derefter en nyhedsnotifikation fra BBC om, at dronningen var død.

Ifølge en ven var prins Harry knust over handlingen.

»Hans forhold til dronningen var alt for ham,« fortæller vennen ifølge bogen. Prins Harry fik dog sagt et sidste farvel til den døde dronning på slottet, og besluttede derefter at tage hjem med det første kommercielle fly, han kunne få billetter til, den følgende morgen.

Ifølge uddraget handler balladen dog ikke kun om dronningens død. Angiveligt føler prins William ikke længere, at han kan genkende sin bror, da han mener, at han er blevet hjernevasket af en hær af terapeuter.

Ifølge uddraget er prinsen desuden fortsat sur på sin lillebror over, at prins Harry udgav bogen 'Reserven', hvor han også gentagne gange hang kongehuset til skue. Prins William er dog ikke citeret i uddraget.

Flere kilder fortæller ifølge i uddraget, at de to brødre har fjernet sig så langt fra hinanden, at forholdet mellem dem aldrig bliver godt.