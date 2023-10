Prins Gustav og prinsesse Carina er de senest bekræftede royale gæster til prins Christians fødselsdag.

Dronning Margrethes 54-årige nevø og hans jævnaldrende hustru fra tyske Berleburg Slot deltager nemlig også i prins Christians gallataffel, bekræfter en talsperson for det royale par overfor Billed-Bladet.

Prins Christian stod ligeledes fadder, da prins Gustav og prinsesse Carina for under to måneder siden fik døbt deres første barn, prins Gustav Albrecht.

Kronprins Frederik og prins Joachim skulle også have et nært forhold til deres fætter prins Gustav, ligesom kronprinsesse Mary skulle være tæt med prinsesse Carina.

Prins Gustav og prinsesse Carina var med den danske kongelige familie på Gråsten Slot tilbage i 2007. Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Gustav og prinsesse Carina var med den danske kongelige familie på Gråsten Slot tilbage i 2007. Foto: Henning Bagger

Nu er prinseparret af Berleburg Slot så bekræftet blandt de mange royale gæster og unge repræsentanter fra hele landet, samt fra sportens og kulturens verden, som skal fejre prins Christian til hans store gallataffel på Christiansborg Slot på hans myndighedsdag 15. oktober.

Prins Gustav er søn af danske prinsesse Benedikte, dronning Margrethes lillesøster, mens prinsesse Carina tidligere har haft en karriere som forfatter og model.

Det royale ægtepar bor til daglig på Berleburg Slot i den tyske by Bad Berleburg.

Prins Gustav driver det historiske slot, der til daglig bruges som museum, foruden at have plads til prinsesse Benedikte og resten af familien.

Berleburg Slot er fyrstehus for Sayn-Wittgenstein-Berleburg-slægten og har været i prins Gustavs far, prins Richards families eje de sidste 700 år.

Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg og hans hustru, prinsesse Carina Axelsson, til kronprins Frederiks 40-års fødselsdag tilbage i 2008. Foto: RoyalPress Nieboer Vis mere Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg og hans hustru, prinsesse Carina Axelsson, til kronprins Frederiks 40-års fødselsdag tilbage i 2008. Foto: RoyalPress Nieboer

I næsten 20 år levede Prins Gustav og prinsesse Carina sammen som ugifte, da en klausul i prins Gustavs bedstefars testamente betød, at prins Gustav ikke ville kunne arve familiens ejendom, hvis han ikke giftede sig med en, som var adelig, arisk og protestant.

En dom slog dog fast, at disse krav var imod menneskerettighederne, ligesom domstolen også hæftede sig ved, at flere royale var blevet borgerligt gift.

Derfor kunne prins Gustav og prinsesse Carina endelig lade sig gifte sidste år.

I maj i år blev parret så også forældre for første gang ved hjælp af en rugemor, og til dåben få måneder senere var prins Christian altså blandt fadderne.

Og nu er prinseparret af Berleburg altså de seneste nye bekræftede gæster til markeringen af den kommende konges 18 års fødselsdag.

