Dronning Margrethes nye fødselsdagsportrætter imponerer kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg, der fremhæver flere historiske detaljer.

I forbindelse med sin 80-års fødselsdag har dronning Margrethe ladet sig portrættere af fotograf Per Morten Abrahamsen på Amalienborg og Fredensborg Slot.

De nye portrætter offentliggøres drypvis i fødselsdagsugen, og onsdag blev to nye billeder af dronning Margrethe afsløret, hvor hun befinder sig henholdsvis på sit kontor på Fredensborg Slot og i Havesalen samme sted.

Det første billede fra arbejdsværelset, vurderer kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg, må være taget i hendes yndlingskrog på slottet, hvor hun har samlet alle sine yndlingsobjekter.

»Det er et meget privat rum. Der er for eksempel et lille foto af prins Henrik i baggrunden. Hun blev også malet der af Lars Physant i 2015, hvor hun læser i bøger om arkæologi. Det nye fotografi er knap så symbolsk ladet, men det er et rum, der betyder meget for hende.«

Dronning Margrethe er i arbejdsværelset fotograferet nedefra i et såkaldt frøperspektiv, hvilket er helt efter traditionen, forklarer Thyge Christian Fønss-Lundberg.

»Symbolsk set ser den kongelige ned på sin beskuer, ligesom de kongelige igennem tiden har set ned på deres undersåtter. Der har været en tendens i Dronningen og prins Henriks portrætkunst, at man er kommet mere i øjenhøjde, men her er vi tilbage i den meget barokke motivverden.«

Farvemæssigt er arbejdsværelset holdt i rødt. Det har tidligere været i mere lyse farver, men siden 1999 har det været tilbage i de oprindelige farver, som det så ud, da kong Frederik IV fik det opført i 1700-tallet, fortæller Thyge Christian Fønss-Lundberg.

Dronning Margrethe i sit arbejdsværelse på Fredensborg. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

»Det er samlet set et godt billede, der viser en livsklog og erfaren dame. Baggrunden er fornem og viser, at det ikke er fru Jensen i et socialt boligbyggeri. Der er pondus over det, og selv en person, der ikke ved, hvem hun er, kan se, at hun har en vigtig rolle i samfundet.«

Thyge Christian Fønss-Lundberg er generelt mere glad for de nye billeder, end dem der blev præsenteret tirsdag, hvor dronning Margrethe stod sammen med kronprins Frederik og prins Christian.

»Der blev det tydeligt, at det er sjældent, at alle er gode, når man fotograferer flere på en gang. De nye fungerer til gengæld rigtig fint, og jeg synes, billedet i Havesalen er det bedste.«

På billedet i Havesalen sidder dronning Margrethe i en stol med udsigt til slotsparken. En positur, som Thyge Christian Fønns-Lundberg kalder for et ’klassisk kongeligt portræt’.

Dronning Margrethe i Havesalen på Fredensborg. Foto: Fotograf Per Morten Abrahamsen

»Det er et igen et meget majestætisk billede i frøperspektiv under et stort rokokospejl, der som en pompøs detalje understreger både den historiske kontekst og det fornemme i billedet.«

Han fremhæver Dronningens røde sjal, der falder elegant ned over skuldrene som en fin detalje.

»Det er et rigtigt vellykket billede, der sagtens kan bruges som officielt billede som gave til andre statsoverhoveder og samarbejdspartnere,« vurderer han.

Thyge Christian Fønns-Lundberg påpeger slutteligt, at Havesalen desuden rent kunsthistorisk er det vigtigste rum i det danske kongehus, da der igennem tiden er blevet malet mange portrætter af de kongelige netop der.