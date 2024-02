Nye billeder af kong Charles og dronning Camilla vækker opsigt.

Efter en uges ophold og hvile på sit landsted Sandringham er kong Charles tilbage i London for at få mere behandling mod kræft.

Ifølge de britiske medier forventes det, at kongen nu skal have mere behandling mod den kræftsygdom, som kongehuset i sidste uge oplyste, at kongen var blevet diagnosticeret med. Det er kun anden gang, at kongen bliver set offentligt, efter at kræftdiagnosen blev offentlig kendt.

Kong Charles virkede glad søndag. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix

Første gang var søndag, hvor han sammen med dronning Camilla gik i kirke i Sandringham. Her kunne man se en smilende og vinkende kong Charles.

Desuden ytrede kongen sig offentligt, da han lørdag sendte en skriftlig hilsen og tak til alle, der havde støttet ham og sendt beskeder, efter at hans sygdom blev kendt

Kongen oplyste, at det rørte ham, at hans erfaringer med at få konstateret kræft har hjulpet andre til at blive undersøgt.

»Som alle, der er blevet berørt af kræft vil vide, er sådanne kærlige tanker en stor trøst og opmuntring,« skrev kongen.

Det er endnu ikke meldt ud, hvilken slags kræft, som den 75-årige konge lider af.

Dog har det britiske kongehus oplyst, at det ikke er relateret til den forstørrede prostata, som kongen var i behandling for i januar, hvor man ligeledes fandt kræften.

Kongen blev fløjet med helikopter både til og fra London.

I forbindelse med kræftbehandlingen har kong Charles måttet aflyse sin deltagelse i kommende arrangementer.

Han vil dog stadig tage sig af de statslige sager, der kan klares ved skrivebordet, ligesom det forventes, at han fortsat vil mødes med den britiske premierminister, Rishi Sunak.

