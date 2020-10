»Vi var tre i det ægteskab. Så det var lidt crowded.«

25 år efter prinsesse Dianas berømte ord om det forliste forhold til prins Charles, husker mange stadig det ikoniske interview, hvor Lady Di langede kraftigt ud efter både sin eksmand, men også hans mangeårige elskerinde – og nuværende hustru – Camilla Parker-Bowles.

Det var et scoop af dimensioner for BBC og ikke mindst for journalisten Martin Bashir, da prinsesse Diana i november 1995 valgte at åbne op og hudløst ærligt fortælle om, hvor ulykkelig hun havde været.

Næsten 23 millioner seere så med den nat, hvor hun lettede sit hjerte i BBC1 Panorama, og interviewet sendte voldsomme rystelser gennem det britiske kongehus.

Prinsesse Diana fotograferet under det berømte interview med BBC i november 1995. Nu bliver manden bag, Martin Bashir, beskydt for at have snydt for at få adgang til prinsessen.

Diana fortalte om både utroskab, spiseforstyrrelser og sine problemer med at passe ind i den kongelige familie.

Nu bliver BBC journalisten Martin Bashir anklaget for at have snydt sig til det legendariske interview. Det sker i avisen The Sunday Times.

Anklagerne går på, at Bashir bevidst skulle have spillet på prinsessens frygt for, at hun blev overvåget af Secret Service.

Derudover bliver journalisten også beskyldt for at have brugt falske kontoudtog overfor hendes bror, Earl Spencer, så han skaffede Bashir adgang til Diana.

Diana fotograferet i august 1997, få måneder før hendes død.

De nye beskyldninger modsiger dog en undersøgelse, som BBC gennemførte et år efter det berømte interview. Allerede dengang var der nemlig opstået bekymring om, hvordan det var lykkedes Martin Bashir at vinde prinsessens tillid.

Nu skriver The Sunday Times imidlertid, at Bashir – tre måneder før interviewet – fortalte Spencer, at han undersøgte oplysningerne om den påståede Secret Service-aflytning.

Han skulle også have brugt de falske kontoudtog til at overbevise Earl Spencer om, at hans tidligere sikkerhedschef solgte informationer om familien til journalister, personer i de kongelige cirkler og ansatte hos den britiske efterretningstjeneste MI5.

Dianas bror advarede hende angiveligt om, at Bashir kom med vilde beskyldninger, men hun endte alligevel med at gå med til interviewet.

Diana Spencer var blot 20 år gammel, da hun i 1981 blev gift med prins Charles.

»Uden Spencer, ville Bashir aldrig været kommet igennem til hende,« siger en kilde til The Sunday Times.

Bashirs påstande spillede på Dianas egen frygt for, at nogle udspionerede hende i årene efter skilsmissen fra Charles.

»Hun var overbevist om, at sikkerhedstjenesten spionerede eller overvågede hende. Jeg ved intet om, hvorvidt det var sandt,« siger Lord Puttnam til avisen.

BBC oplyser til The Sunday Times, at Martin Bashir er syg og derfor ikke kan kommentere beskyldningerne.