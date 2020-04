I forsøget på at sætte hertuginde Meghan i et negativt lys chikanerede, ydmygede, manipulerede og udstilliede The Mail on Sunday hendes sårbare far, Thomas Markle.

Det er i hvert fald, hvad hertugindens advokathold beskylder det britiske medie for, skriver Sky News.

Anklagerne er fredag kommet frem under første dag i højesteretshøringen om sagen, hvori hertuginde Meghan har sagsøgt mediets ejer, Associated Newspapers, for ulovligt at have videregivet privat information, krænket ophavsretten og brudt databeskyttelsesloven.

Alt sammen, fordi mediet i 2018 delte uddrag af et brev, som hertuginden havde sendt til sin fremmedgjorte far, som hun ikke har talt med, siden hun og prins Harry sagde ja til hinanden som ægtefolk i maj samme år.

Selve retssagen er endnu ikke berammet, men høringen har det formål at gennemgå anklagepunkterne, hvoraf Associated Newspapers ønsker at få nogle af dem droppet.

Under høringens indledning hævdede hertuginde Meghans advokat, David Sherborne, at avisen bevidst valgte at udelade eller neddæmpe dele af føromtalte brev på en vildledende måde - alt sammen i det, advokaten kalder et 'beregnet forsøgt på at fremstille hertuginden i et negativt lys'.

David Sherborne udtalte desuden, at han og hans klient er af den opfattelse, at avisen forsøgte at skabe splid mellem hertuginden og hendes far, der ellers - igen ifølge advokaten - havde et tæt forhold, før mediet blandede sig.

Ingen af disse beskyldninger har dog noget på sig, mener Associated Newspapers, der under høringen vil forsøge at få dele af søgsmålet droppet. Blandt andet forholdene, der handler om, at mediet skulle have udnyttet Thomas Markle.

Selve høringen foregår i højesteret i Storbritannien, men ifølge Sky News følger hertuginde Meghan og prins Harry med fra Los Angeles via et videolink.

Og således starter altså hertugparrets krig med de britiske tabloidmedier. The Mail on Sunday er nemlig langt fra den eneste britiske avis, som parret har sagsøgt.

Også The Sun og The Mirror kan forvente at skulle en tur i retten. Prins Harry mener nemlig, at medierne uberettiget har skaffet sig adgang til hans telefon.

Som et kirsebær på toppen af det hele sendte hertugparret søndag et brev til aviser som The Sun, Daily Mail, Daily Express og Daily Mirror, hvori de erklærede, at de er færdige med at udtale sig til dem og fremover vil have 'nul engagement' med dem.