En ny bog kommer med en helt ny række beskyldninger mod den skandaleramte prins Andrew, der er lillebror til den engelske tronfølger prins Charles.

Ifølge bogen 'The Spider', som det engelske medie The Sun har set forud for udgivelsen, modtog prinsen et blowjob fra den formodede sexslave Virginia Giuffre, der blev holdt mod sin vilje af den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Situationen skulle være sket i Epsteins hus på Manhatten.

Her blev Giuffre angiveligt opfordret til at tage prinsen med ind i Epsteins massagerum, og det var der, oralsexen skal have fundet sted.

Virginia Giuffre har kæmpet for, at ofrene i sagen, skulle høres. Foto: ALBA VIGARAY

Det skulle desuden være sket lige foran et maleri af Virginia Giuffre, der var afbilledet i seksuelle stillinger med andre kvinder.

Prinsen har dog for sit vedkommende benægtet nogensinde at have haft noget seksuelt forhold med Giuffre. Han mener slet ikke, han har mødt den unge kvinde.

Det udtalte han i et interview på BBC i november 2019.

Det har været et svært år for prins Andrew med de mange anklager imod ham. Foto: LINDSEY PARNABY

»Jeg mindes ikke nogensinde at have mødt denne kvinde, overhovedet ikke,« lød det dengang fra hertugen af York.

Virginia Giuffre, der siger, hun blev tvunget til at have sex med prinsen, da hun var bare 17 år gammel, har allerede tidligere anklaget ham for at have haft sex med hende.

Hun mener dog ikke at have beviser for, at han vidste noget om, at det foregik under tvang.

Om det store billede har Virginia Giuffre udtalt, at hun var beklemt ved, at det store billede hang lige ved siden af dem.

»Andrew kunne ikke undgå at bemærke det. Jeg var så pinligt berørt,« har journalist Sharon Churcher gengivet Giuffres beretning i bogen. Journalisten var den første, der interviewede Virginia Giuffre om sagen.

Ifølge den nye bog var det Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins højre hånd, som opfordrede den unge kvinde til at tage prinsen med ind i massagerummet.

Ghislaine Maxwell sidder varetægtsfængslet i den omfattende sag, der især kredser om systematisk seksuelt misbrug af unge piger. Maxwell blev arresteret i juli 2020, og man regner med, sagen kommer for retten næste sommer.

Finansmanden Jeffrey Epstein begik selvmord i sin celle 19. august 2019.