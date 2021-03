Hvad har Mike Tyson, Dwayne Johnson, Jason Statham og Thomas Blachman tilfælles?

Listen er lang over kendte skaldede mænd, som mange mennesker forbinder med at være sexet. Det viser en ny undersøgelse via Google.

Men toppen af listen overrasker måske mange. For undersøgelsen, foretaget af en britisk klinik for specialister inden for kosmetisk kirurgi, er det en måske en lidt atypisk skaldet mand, der besætter førstepladsen.

For på en måske overraskende førsteplads er det nemlig britiske prins William, da han ifølge undersøgelsen er blevet kaldt 'sexy' mere end 17,6 millioner gange i blogs og artikler på internettet.

Britain's Prince William, Duke of Cambridge Foto: Aaron Chown

Undersøgelsen er nemlig lavet ud fra, hvor mange gange de forskellige skaldede mænd er blevet kaldt 'sexy' på internettet. Og her vinder prinsen suverænt.

Selvom prinsen trods alt stadig har lidt hår tilbage på toppen, slog han altså personer som Pitbull, Mike Tyson, Jason Statham og Michael Jordan, som også er at finde i top-5, hvor Mike Tyson er på andenpladsen med knap 10 millioner færre hit end prins William.

Listen over de mest sexet skaldet mænd Her er listen over de mest skaldet mænd ifølge Google-undersøgelsen. Prince William - 17.6m Mike Tyson - 8.8m Jason Statham - 7.4m Pitbull - 5.4m Michael Jordan - 5.3m Floyd Mayweather - 4.3m John Travolta - 3.8m Bruce Willis - 3.3m Dwayne Johnson - 2.6m Vin Diesel - 2.3m Kilde: The Sun

Andre noterbare personer i top-10 er Dwayne Johnson, Bruce Willis, John Travolta, Floyd Mayweather og Vin Diesel.

Førstnævnte har da også bemærket listen, der har fået ham til tasterne.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen - when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount https://t.co/ztO6ND4vk9 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021

Jokende skriver skuespilleren i et tweet, at han kræver en omtælling, når personer som Larry David stadig er i live.

Den offentliggjorte liste har også fået mange på de sociale medier til at reagere og kommentere på listen, og hvem der ellers mangler.

Hermed kræver de retfærdighed for de udeladte sexede skaldede mænd. Blandt andre for skuespiller Patrick Stewart og russiske præsident Vladimir Putin, som begge missede top-10 med en knivspids.

Mange har også krævet, at skuespilleren Stanley Tucci også skulle have en plads i top-10. Der er desværre ikke blevet plads til nogen danskere på listen, såsom Thomas Blachman eller Mark le Fevre.