Kommer han - eller kommer han ikke? Og hvem skal føre prinsens brud til alters, hvis hendes far ender med at melder afbud? Blot tre dage før det royale bryllupsbrag i London fortsætter farcen om Meghan Markles fars deltagelse.

Først meldte han afbud. Så overbeviste Meghan Markle sin far om, at han selvfølgelig skulle med. Men nu lyder den seneste melding, at Thomas Markle er for syg til at rejse til London.

De seneste dage har kendissitet TMZ skrevet den ene historie efter den anden om de kvaler, prins Harrys kommende svigerfar har forud for datterens store royale bryllup.

Mandag udtalte Meghan Markles far, den 73-årige Thomas Markle, at han meldte afbud og ikke kunne føre sin datter op ad kirkegulvet. Faderen havde fået et hjerteanfald ugen før, og ønskede desuden ikke at skade sin datter og den kongelige familie yderligere.

I weekenden kunne avisen Daily Mail nemlig afsløre, at Thomas Markle havde ageret villig model for en række falske paparazzibilleder, som viste, hvordan han forberedte sig til datterens store dag med blandt andet at få taget mål til en habit. Sagen blev ekstra prekær, netop fordi både hoffet og prins Harry selv tidligere indtrængende har bedt pressen om at respektere Meghan Markle og hendes families privatliv. Og få i Storbritannien har vel et mere anstrengt forhold til paparazzier end netop Harry, når man tager hans mors skæbne i betragtning. Derfor var det i manges øjne ekstra uheldigt, at hendes far tilsyneladende samarbejdede med en paparazzifotograf.

Tirsdag aften kunne TMZ så skrive, at faderen havde skiftet mening: Meghan havde ringet til sin far, og hun havde bedt ham om at komme og overbevist ham om, at hun ikke bar nag. Efter at have talt med sin datter følte han sig også overbevist om, at skandalen med billederne ikke var så alvorlig, at han ikke kunne deltage i brylluppet. Altså kom han alligevel, forlød det.

»Jeg ville hade at gå glip af en af de største øjeblikke i historien og at følge min datter op ad kirkegulvet,« sagde han i den forbindelse til TMZ.

Men, men men.... Man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt, og sent tirsdag aften skrev kendissitet så endnu en breaking historie med nyheden om, at Thomas Markle IKKE kommer til at give sin datter væk på lørdag. Hans helbred er simpelthen så dårligt, at han ikke kan rejse til London. Faktisk skal han angiveligt opereres i hjertet allerede onsdag morgen.

»Thomas fortæller TMZ, at han skal opereres onsdag morgen halv otte. Han fortæller os: 'De (lægerne, red.) vil gå ind og lave en blokade, reparere skaderne og sætte en stent der, hvor det er nødvendigt.«

Thomas Markle fik et slagtilfælde for en uge siden, og mandag i denne uge begyndte han at få smerter i brystet. Tirsdag gik han til test på sygehuset, og her viste undersøgelserne altså, at han har brug for en operation. Faderen siger til sitet, at hjerteanfaldet har skadet hans hjerte alvorligt.

Hele den triste affære bliver endnu mere pikant af, at Thomas Markle - ifølge TMZ - giver sin søn, Thomas Markle Jr. skylden for sit dårlige helbred. Meghan Markles halvbror skrev nemlig for nogle uger siden i Magazine In Touch et åbent brev til prins Harry, hvor han direkte advarede ham mod at gifte sig med søsteren og opfordrede ham til at aflyse brylluppet. Samtidig gav han frit løb for frustrationerne over, at han og flere andre familiemedlemmer ikke var blevet inviteret med til brylluppet. Et brev, han senere delvis fortrød, og derfor skrev endnu et åbent brev.

Retfærdigvis skal det lige nævnes, at Meghan Markles halvsøster, Samantha Markle, i et tv-interview i ITV-programmet 'Loose Women' indrømmede, at det var hende, der fik faderen til at få taget de famøse billeder.

»Der er en masse spekulationer om, at det skulle være motiveret af penge. Det er det ikke. Det var mit forslag for at hjælpe både ham og kongefamilien,« siger hun i tv-programmet.

Hvem der kommer til at føre Meghan Markle til alters, ved vi tilsynelandende først med sikkerhed, når hun lørdag træder ind St George's Chapel på Winsor Castle. De bedste bud lige nu går på, at det bliver hendes mor, Doria Ragland.