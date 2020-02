Det vakte opsigt, da britiske hertuginde Kate forleden delte meget personlige detaljer fra sine graviditeter i en podcast. Men hun er langtfra den eneste, der har delt den slags.

I 2019 var det den svenske prinsesse Madeline, der afslørede intime deltaljer fra sine graviditeter. Og faktisk er det en kongelig trend, der kan føres tilbage til både prins Joachim og kronprins Frederik. Og vi kommer til se mere af det fremover.

Det vurderer kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen:

»Det tror jeg, vi kommer til. Herhjemme har det også været en trend, der startede med, at Joachim og Frederik kom ud, hver gang der var en fødsel. De fortalte en masse ting om deres nyfødte børn, som tidligere havde været utænkeligt. Der er man meget mere åbenhjertig i dag,« siger han.

Den svenske prinsesse Madeleine er også med på bølgen og har fortalt detaljeret om sine graviditeter. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Den svenske prinsesse Madeleine er også med på bølgen og har fortalt detaljeret om sine graviditeter. Foto: TT NEWS AGENCY

I podcasten fortalte hertuginde Kate blandt andet, hvor hårdt det været for hende at døje med den ekstreme graviditetskvalme, som flere gange fik hende indlagt.

Det gjorde, at hun – modsat mange andre – ligefrem var glad, da hun fik veer, da hun så kunne se en ende på graviditeten.

Prinsesse Madeleine tog skridtet endnu længere og delte mere personlige detaljer, da hun afgav interview til det svenske magasin ’Mama’.

Her fortalte prinsessen blandt andet, at hun var bange for at få veer under sin bror prins Carl Philips bryllup, hvor hun var højgravid med sit andet barn.

Der er en ny trend blandt de kongelige. De er begyndt at dele mere ud af privatlivet, siger eksperter. Foto: CARSTEN REHDER Vis mere Der er en ny trend blandt de kongelige. De er begyndt at dele mere ud af privatlivet, siger eksperter. Foto: CARSTEN REHDER

Og faktisk var hun tre centimeter åben, da hun var med til festen, fortalte hun.

»Bare. Ikke. Vandet. Går,« lød det hele tiden i hovedet på den højgravide svenske prinsesse.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er deling af private detaljer noget, som vi er begyndt at se hos alle de europæiske kongehuse. Og det er der flere grunde til:

»Det er helt klart en generel tendens. Mange unge synes, at det er vigtigt, at de kongelige deler mere ud af privatlivet. Det er den samme tendens, vi ser, når der laves reality-tv: At man skal udstille alt det private,« siger han.

Han eller hun var så lang, kan man næsten høre kronprins Frederik sige, da han mødte pressen tilbage i 2011, da kronprinsessen nedkom med tvillinger. Foto: Keld Navntoft Vis mere Han eller hun var så lang, kan man næsten høre kronprins Frederik sige, da han mødte pressen tilbage i 2011, da kronprinsessen nedkom med tvillinger. Foto: Keld Navntoft

Historiker og kongehusekspert Jon Bloch Skipper er enig:

»Sådan som kongehusene er i dag og med de forskellige krav, som de mødes med, så kan man ikke bare sætte sig ind på bagsædet af den der Rolls Royce og så tro, at det bare kører derudad, man bliver nødt til at genopfinde sig selv og finde på noget meningsfuldt,« siger han og tilføjer:

»Der er jo nok ved at ske den erkendelse hos kongehusesne, at man skal have en mere åben og moderne tilgang til tingene. Det er konstitutionelle monarkier, og derfor skal de altid have opbakning,« siger han.

Det handler dog også om at finde det rette niveau:

Den franskfødte danske Prinsesse Marie og Prins Joachim præsenterer deres nyfødte datter på Rigshospitalet i København. Den nye prinsesse, der blev født januar d. 24. vejede 2, 93 kg. og måler 49. centimeter. Foto: Morten Germund Vis mere Den franskfødte danske Prinsesse Marie og Prins Joachim præsenterer deres nyfødte datter på Rigshospitalet i København. Den nye prinsesse, der blev født januar d. 24. vejede 2, 93 kg. og måler 49. centimeter. Foto: Morten Germund

»Det er jo den prekære balance, som de royale skal mestre, at de skal være lidt fjerne, men alligevel lidt nære,« siger Jon Block Skipper.

Han er dog overbevist om, at hertuginde Kates deltagelse i podcasten vil styrke hendes popularitet.

»Det er der ingen tvivl om. Folk ønsker ikke bare i Storbritannien – men også andre steder – et kongehus, der er tæt på befolkningen, og som også åbner op for de ting, som almindelige mennesker beskæftiger sig med,« siger han.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen var det ’usædvanligt’, at hertuginde Kate åbnede så meget op i podcasten, hvilket var hendes kun andet interview, siden hun blev gift med prins William i 2011.