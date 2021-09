Det kan godt være, at det er lykkedes prins Andrew at skyde sagsanlægget i Epstein-sagen til et midlertidigt royalt hjørne. Men det betyder ikke, at det britiske kongehus kan ånde lettet op.

For nu har tronfølger prins Charles fået en lortesag på halsen. Og kongehuset kan ende i en ny stor skandale.

»Det er utilgiveligt amatøragtigt.«

Sådan lyder den hårde vurdering fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg om den seneste ballade i det britiske kongehus.

Der er rigeligt at se til i det britiske kongehus, for skandalerne hober sig op. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Der er rigeligt at se til i det britiske kongehus, for skandalerne hober sig op. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Den britiske kronprins er nemlig blevet fedtet godt og grundigt ind i en sag, hvor en af hans nærmeste rådgivere mistænkes for urent trav ved at have modtaget store donationer fra tvivlsomme erhvervsfolk i bytte for hæder fra kongehuset.

»Hvis man har en kongelig hæderstitel, så bliver alt meget nemmere. Det er en stjerne på brystet, og det kan være meget værd i forhold til at drive forretning eller øve politisk indflydelse,« forklarer Jakob Illeborg.

Det er i forbindelse med velgørenhedsfonden The Prince's Foundation, at balladen er opstået.

Den startede for nogle uger siden, da The Times skrev, at flere hævdede, at prinsens ven og betroede medarbejder Michael Fawcett, der også er direktør for The Prince's Foundation, havde hjulpet den saudiarabiske forretningsmand Mahfouz Marei Mubarak med at få en kongelig orden i bytte for en stor donation til fonden.

Der blev i forvejen stillet spørgsmålstegn ved prins Charles' moral, efter det blev afsløret, at han havde en affære under sit ægteskab. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Der blev i forvejen stillet spørgsmålstegn ved prins Charles' moral, efter det blev afsløret, at han havde en affære under sit ægteskab. Foto: JOHNNY EGGITT

Fawcett selv benægtede anklagen, og prins Charles har afvist at kende noget til sagen, men alligevel endte det med, at Fawcett er gået midlertidigt af som direktør, mens en undersøgelse af sagen er blevet sat i værk.

Sagen var i forvejen ret speget, da netop Fawcett i 2003 måtte træde af som ansvarlig regnskabschef for prins Charles' private husholdning efter uoverensstemmelser i regnskaberne.

Prins Charles tog dog sin gode ven til nåde, og Fawcett blev efterfølgende direktør for fonden.

Men sagen stoppede ikke der. For de seneste dage er anklagerne blevet værre. Ifølge The Times skulle en såkaldt 'fixer' også være indblandet.

Selv hvis prins Charles ikke selv er direkte involveret, så stiller sagen alligevel spørgsmålstegn ved hans dømmekraft. Foto: POOL Vis mere Selv hvis prins Charles ikke selv er direkte involveret, så stiller sagen alligevel spørgsmålstegn ved hans dømmekraft. Foto: POOL

'Fixeren' William Bortrick er angivelig rådgiver for Mubarak og skulle have mødt prinsen ved flere lejligheder og hjulpet med at skaffe den saudiarabiske milliardær ordenen, ligesom han også skulle have skaffet en russisk bidragyder et personligt takkebrev fra prins Charles, skriver The Guardian.

Mens kongehuset afviser alle mistænkeliggørelser af, at prins Charles skulle være involveret med frasen om, at prinsen 'intet kendskab har' til, at der skulle være uddelt ordener eller britisk statsborgerskab på baggrund af donationer, og han i øvrigt støtter en undersøgelse af sagen, så vælter afsløringerne frem i de britiske medier.

Daily Mail har beskrevet, at prinsen skulle have mødtes flere gange med den kinesiske filantrop Bruno Wang og den russiske bankmand Dmitry Leus, der hver især donerede 500.000 pund (4,4 millioner kroner) til fonden. Og det er knap så heldigt, da de begge er eftersøgt for hvidvask.

Ifølge Jakob Illeborg er sagen virkelig skidt for det britiske kongehus. Ikke mindst, fordi den kommer oven i prins Andrews muligt forestående retssag, hvor han beskyldes for sexmisbrug. Dertil kommer, at prins Harrys flugt til USA fortsat er et åbent sår for mange briter.

Dronning Elizabeth, der her ses sammen med prins Andrew, bliver skærmet mest muligt mod skandalerne. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Dronning Elizabeth, der her ses sammen med prins Andrew, bliver skærmet mest muligt mod skandalerne. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Det her ser fandens uheldigt ud. Prins Charles står jo til at skulle putte kronen på hovedet, når hans mor dør eller trækker sig,« siger Illeborg med henvisning til 95-årige dronning Elizabeth, som kongehuset angiveligt forsøger at skærme på alle måder ved ikke at involvere hende for meget i skandalerne.

Selv hvis prins Charles har ret i, at han ikke har haft kendskab til sagerne, så vurderer Illeborg, at sagen alligevel vil ramme den kommende konge hårdt:

»Hvis det skulle vise sig, at Michael Fawcett har misbrugt prinsens tillid, så vil det rejse alvorlige spørgsmålstegn ved prinsens dømmekraft, fordi han har ansat ham igen. Det er potentielt farligt og undergravende for hele det store og godgørende arbejde, som hele det engelske kongehus og ikke mindst prins Charles står for,« siger han.