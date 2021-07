Mens forholdet mellem prins William og prins Harry netop så ud til at være blevet bedre, så kan en ny dokumentar nu stikke en kæp i hjulet for en yderligere forsoning.

I en ny dokumentar bliver prins William nemlig beskyldt for at stå bag spredningen af dårlige historier om sin lillebror. Og det er ikke hvilke som helst historier.

Ifølge forfatteren Omid Scobie, der tidligere har gjort sig bemærket ved at skrive bogen ‘Find Freedom’ om prins Harry og hertuginde Meghan, så forsøgte prins William at få sin lillebror til at fremstå uligevægtig.

Det skulle angiveligt være sket kort efter, at prins Harry i et interview under en tur til Sydafrika for første gang bekræftede, at forholdet mellem ham og prins William ikke var helt godt.

Det lignede næsten, at William og Harry havde lagt striden bag sig. Foto: POOL

»Jeg ville mene, at det ikke er tilfældigt, at kort efter, at det blev vist, selv den efterfølgende dag, blev højtstående medhjælpere ved Kensington Palace citeret for at sige, at William var bekymret for sin brors helbred,« siger Omid Scobie i den nye dokumentar ifølge Daily Mail.

Dokumentaren hedder ‘Harry & William: What Went Wrong’ og forsøger at komme til bunds i, hvorfor de to brødre kom på kant med hinanden.

Den bliver sendt på ITV, og det var netop samme kanal, der lavede det omtalte interview og også en dokumentar om rejsen til Sydafrika, hvor både prins Harry og hertuginde Meghan indrømmede, at Meghans første tid i kongehuset ikke var nem.

Inden da havde der længe været rygter om, at forholdet mellem William og Harry ikke længere var helt så nært som tidligere. Noget, som kongehuset åbenbart ikke ønskede at bekræfte.

Den nye statue af Diana med flere børn omkring sig. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Ifølge Omid Scobie var det folk fra prins Williams hofstab, der plantede historierne om Harry, hvilket angiveligt kun gjorde forholdet mellem de to brødre værre.

»Om William var den, der instruerede til det, eller ej, det får vi aldrig at vide, men det kom fra hans hofstab, som han er chef for,« lyder det fra forfatteren, som er kendt for at være en af hertuginde Meghans venner.

Det er da heller ikke første gang, at han har været i medierne for påstande om det britiske kongehus.

Da hans bog, ‘Finding Freedom’, udkom, var der også store spekulationer om, hvorvidt Harry og Meghan havde bidraget direkte til eller godkendt bogen, selv om de officielt meddelte, at de ikke havde haft del i tilblivelsen af bogen.

Prins Harry med prinsesse Dianas lillebror, Charles Spencer. Foto: DOMINIC LIPINSKI

En del private ting blev fortalt i bogen, og prins Harry og hertuginde Meghan er ellers ikke kendt for at holde sig tilbage, hvis de føler, at deres privatliv er blevet krænket.

Omid Scobie fremlægger ikke nogen beviser for sine påstande i dokumentaren, men alligevel kan den formentlig gøre en del skade.

Den kommer nemlig på nok et af de værste tidspunkter.

Det vakkelvorne forhold mellem prins William og prins Harry så ellers lige ud til at være blevet lidt bedre, da de i fællesskab formåede at gennemføre en afsløring af en ny statue af deres mor, prinsesse Diana, onsdag, hvor hun ville være fyldt 60 år.

Dagen var ventet med spænding, da det ville være første gang, at de to brødre sammen skulle ud i offentligheden uden andre medlemmer af kongehuset, siden prins Harry i marts 2020 forlod kongehuset.

Og seancen gik nok bedre end mange havde forventet – eller frygtet. I hvert fald så det ikke ud til, at luften mellem dem længere var så iskold, som den har været.

»At se dem sammen føltes som i gamle dage. Begge lignede de mænd, der nød hinandens selskab på det, der er en stor og vigtig dag for dem begge,« lød det efterfølgende fra Sky News.

Den nye dokumentar bliver vist på ITV kl. 22 (dansk tid).