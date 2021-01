Det kan godt være, at prins Harry og hertuginde Meghan er flygtet fra det kongelige liv og forsøger sig med en mere anonym tilværelse i USA.

Men det kan være svært at flygte fra uønskede familiemedlemmer. Det må parret sande, efter at hertuginde Meghans halvsøster Samantha har meddelt, at hun i næste uge udgiver en ny afslørende bog.

Forholdet mellem den 39-årige hertuginde og hendes 56-årige halvsøster har ikke været godt i flere år, og det blev virkelig betændt op til Meghans bryllup med Harry i 2018.

Her langede Samantha Markle flere gange ud efter den dengang kommende hertuginde og anklagede hende for at svigte sin familie samt for at være falsk.

Allerede før brylluppet i maj 2018 var Samantha Markle ude med riven efter sin halvsøster, som hun mente var overfladisk. Foto: BEN STANSALL Vis mere Allerede før brylluppet i maj 2018 var Samantha Markle ude med riven efter sin halvsøster, som hun mente var overfladisk. Foto: BEN STANSALL

Og forholdet mellem de to halvsøskende bliver næppe bedre i nær fremtid. I den nye bog, som vil blive udgivet i USA, vil Samantha Markle angiveligt afsløre mere snavs om hertuginden, skriver Daily Mail.

Alene bogens titel 'Dagbogen fra prinsesse 'pushys’ søster del 1' siger en del.

Og ifølge det amerikanske forlag og boghandel Barnes & Noble vil bogen byde på 'sandheden' om Samanthas Markles liv, som også indebærer den nye royale forbindelse.

Til The Sun fortæller Samantha Markle, at bogen ikke er erindringer, hvor hun fortæller alt om sin halvsøster, men at bogen nok vil gøre Meghan ubehageligt til mode.

Derimod mener hun ikke, at den kongelig familie vil være utilfreds med bogen.

»Jeg tror, at den kongelige familie vil kunne lide den og nyde den, og der er intet, de burde havde det ubehageligt med. Jeg håber, at de vil synes, at den er varm, sjov, ærlig og fra hjertet,« siger Samantha Markle, der har været undervejs med bogen i fire år.

Hun er ret sikker på, at hertuginde Meghan ikke vil bryde sig om nogle af passagerne fra bogen, men hun mener selv, at bogen er 'fair' og 'afbalanceret'.

Ifølge Daily Mail skriver forlaget desuden, at tingene ikke altid er, som de ser ud, og at Samantha Markle vil afsløre den skjulte sandhed om sin familie.

Harry og Meghan nogle uger efter deres bryllup. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Harry og Meghan nogle uger efter deres bryllup. Foto: TOLGA AKMEN

Selv om der findes billeder, hvor Meghan og Samantha ser glade ud sammen, så menes de to – ifølge Daily Mail – ikke at have set hinanden siden 2008.

Det er for øvrigt langtfra første gang, at Samantha Markle laver rav i søskendeforholdet. Ud over de kritiske kommentarer op til brylluppet medvirkede hun i en dokumentar efter Meghan og Harrys bryllup, hvor hun bestemt heller ikke talte pænt om sin halvsøster.

Blandt andet har hun kaldt Meghan for en overfladisk 'social climber', som oversat betyder en person, der gifter sig til status og penge. Desuden antydede hun, at hertuginde Meghan ikke havde fortalt prins Harry hele sandheden om sig selv.

Ifølge Daily Mail er hertuginde Meghan helt nedslået over, at hendes halvsøster udgiver bogen.

Samantha Markle har dog tilsyneladende ingen skrupler. Hun har allerede annonceret, at hun satser på også at lave en opfølger.