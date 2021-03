Prins Harry og hertuginde Meghan har pyntet på sandheden og skadet kongehuset i et interview, de aldrig skulle have givet.

Det mener et flertal af briterne ifølge en undersøgelse, som Daily Mail har fået lavet i køvandet på det opsigtsvækkende interview hos Oprah Winfrey, som blev bragt i weekenden.

Spørger man B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, så er kritikken ikke uventet. Dog påpeger han, at der er sket noget ganske afgørende, siden undersøgelsen blev gennemført.

Dronning Elizabeth har blandet sig i debatten.

»Derfor skal det blive spændende at se, om dagsordenen ændrer sig. For hvad var det egentlig, dronningen sagde? Anerkendte hun lige selv, at der er et problem, som kongehuset skal se nærmere på? Hvis det er tilfældet, vil flere nok være tilbøjelige til at synes, at interviewet ikke var helt så forkasteligt igen.«

I interviewet fortalte Meghan blandt andet, at hendes søn, Archie, ikke vil få titel af prins, da man i kongehuset blandt andet var bekymret for, hvor mørk hud han ville få, da hans mormor er sort.

'Hele familien er ked af at høre, hvor hårde de sidste år har været for Harry og Meghan. Problemstillinger, der bliver rejst, særligt dem om race, er bekymrende,' lød det efterfølgende i en udtalelse fra det britiske kongehus.

'Selvom nogle erindringer kan afvige, bliver de taget meget alvorligt og vil blive adresseret af familien privat. Harry, Meghan og Archie vil altid være meget elskede familiemedlemmer,' hedder det i erklæringen, som altså kan rykke ved briternes syn på sagen.

Udvalgte tal fra undersøgelsen: At lade sig interviewe var det rigtige at gøre: 33 % At lade sig interviewe var det forkerte at gøre: 53 % Ved ikke: 14 % Harry og Meghan fortalte sandheden i interviewet: 40 % Harry og Meghan fortalte ikke sandheden i interviewet: 29 % Ved ikke: 31 % Hvem fremstod værst i interviewet? Kongefamilien: 49 % Harry og Megan: 32 % Ved ikke: 19 % Mener du, at interviewet har skadet kongehuset? Ja: 57 % Nej: 27 % Ved ikke: 16 % Har Harry og Meghan svigtet Dronningen? Ja: 54 % Nej: 30 % Ved ikke: 16 % Skulle Archie have haft titlen af prins? Ja: 33 % Nej: 43 % Ved ikke: 24 % Tror du, at Meghan var offer for racisme i kongehuset? Ja: 34 % Nej: 41 % Ved ikke: 25 % Tror du, at Meghan var offer for racisme generelt i Storbritannien? Ja: 37 % Nej: 44 % Ved ikke: 18 % En prioriteret liste over, hvor positiv en holdning, briterne har til medlemmerne af kongehuset: Dronning Elizabeth Prins William Hertuginde Kate Prinsesse Anne Prins Philip Prins Harry Prins Charles Hertuginde Camilla Hertuginde Meghan Prins Andrew

Undersøgelsen er mandag foretaget af JL Partners for Daily Mail og bygger på svar fra over 1.000 tilfældigt udvalgte briter.

Ifølge Jakob Illeborg er briterne nemlig – også efter dansk standard – ekstremt kongetro og loyale over for den britiske monark.

Hvor danskerne samles om traditioner som nytårstalen og -kuren, har briterne mange flere og mere pompøse ceremonier, hvor de kan få et glimt af kongefamilien.

»Man er derudover meget stolt af kongehuset og Storbritannien som kompas for Commonwealth-landene og de 130 millioner mennesker, der på verdensplan har dronningen som symbolsk statsoverhoved. På den måde er det britiske kongehus verdens mest berømte og symbolet på alt, hvad der er britisk,« siger han.

Derfor føler især de ældre briter, at et angreb på kongehuset er et indirekte angreb på dem – på the British way of life.

Det afslørende interview er kun det seneste af en lang række royale britiske skandaler, som blandt andet tæller trekantdramaet mellem prins Charles, prinsesse Diana og Camilla Parker-Bowles og forbindelsen mellem prins Andrew og den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein.

Alligevel spår Jakob Illeborg, at den nuværende skandale kan blive en af de helt store.

»At prinsesse Diana blev drevet i døden har selvfølgelig været en af de voldsomste, men når denne bliver langvarig og får store konsekvenser for kongehuset, så skyldes det, at det er en direkte kritik af institutionen, og at den kommer helt inde fra hjertet. Det er ikke bare Meghan. Det er også prins Harry – prins Charles' søn, dronningens barnebarn – som foran hele verden fortæller om et kongehus, der er både racistisk, chauvinistisk og ukærligt,« siger han.

»Det britiske kongehus er alt andet end et familieanliggende. Hvis anklagerne viser sig at være sande, så har hele Storbritannien et problem. Det er potentielt en meget alvorlig krise.«

Selvom briterne som folk kan have ry for at være både forstokkede og racistiske, så mener Jakob Illeborg hellere, man skal kalde dem 'traditionsbundne'.

Derfor har det været svært for mange, at der kom den her kvinde, som var angelsaksisk og talte engelsk, men var anderledes og opførte sig anderledes, siger han om Meghan Markle, som skilte sig ud ved at være amerikaner, Hollywood-skuespiller og af både sort og hvid afstamning.

I begyndelsen tog briterne hende til sig med åbne arme. Men siden er hun raslet ned i popularitet, og ifølge Daily Mails undersøgelse er hun nu en af de mindst populære personager i det britiske kongehus – tre pladser under sin mand i en uflatterende sandwich mellem Camilla Parker-Bowles og prins Andrew på sidstepladsen.

»Det er en umiddelbar og forventet reaktion på, at Meghan kommet og har fortryllet deres prins og kidnappet ham til Californien, og så vælger hun ovenikøbet at angribe den fineste institution, de har. Men lad os nu se, om ikke det ændrer sig, nu hvor dronningen har meldt ud.«