Mens den britiske dronning sejlede under en bro, ville han forsøge at skade hende ved at smide noget ned på hendes yacht.

Eller også ville han muligvis forsøge at dræbe hende under hendes besøg i nationalparken Yosemite.

Helt nye FBI-dokumenter, som nu er blevet offentliggjort, afslører, at den britiske dronning Elizabeth stod over for en potentiel dødstrussel, da hun tilbage i 1983 besøgte USA.

Det skriver BBC og The Independent.

Her ses dronning Elizabeth ankomme til San Francisco i marts 1983. Foto: Jerry Telfer/AP/Ritzau Scanpix

Af de frigivne filer fremgår det, at FBI var bekymret for nogle trusler, som var blevet fremsat af en mulig IRA-sympatisør (Den Irske Republikanske Hær, red.) forud for Elizabeths besøg.

Helt konkret udsprang bekymringen af en telefonopringning, som en betjent fra politiet i San Francisco modtog omkring en måned før, at Dronningen og hendes mand, prins Philip, blandt andet skulle besøge Det Hvide Hus.

Til de føderale agenter fortalte betjenten, at han var blevet ringet op af en mand, som han kendte socialt fra en irsk pub i den amerikanske by.

Betjenten fortalte, at manden havde sagt, at han ville søge hævn for sin datter, der 'var blevet dræbt i Nordirland af en gummikugle', lyder det ifølge BBC i dokumenterne.

Dronning Elizabeth lagde under sit besøg i USA i 1983 også vejen forbi Los Angeles. Foto: Lennox Mclendon/AP/Ritzau Scanpix

»Han ville forsøge at skade dronning Elizabeth og ville gøre dette enten ved at tabe en genstand fra Golden Gate-broen ned på Royal Yacht Britannia, når den sejler nedenunder, eller ville forsøge at dræbe dronning Elizabeth, idet hun besøgte Yosemite National Park,« fremgår det i filerne.

Som svar på truslen planlagde Secret Service at lukke gangbroerne på Golden Gate Bridge, idet yachten nærmede sig.

Det er ikke oplyst, om man tog nogle ekstra sikkerhedsforanstaltninger under Dronningens besøg i Yosemite.

Det fremgår ifølge The Independent ikke af dokumenterne, om attentatplanerne udviklede sig til mere end pub-gæstens vrede ytring. Der er heller ingen detaljer om nogen anholdelser i sagen.

Dronning Elizabeth blev 96 år. Foto: Daniel Leal-olivas/Ritzau Scanpix

I det hele taget viser dokumenterne, at FBI – som hjalp med at sikre monarkens sikkerhed under hendes besøg i USA – var bekymret for trusler fra den irske oprørsbevægelse, IRA.

Forud for Elizabeths besøg i Boston, New York og den sydlige del af USA i 1989, advarede FBI også om, at 'muligheden for trusler mod det britiske monarki altid er til stede fra den irske republikanske hær (IRA)', lyder det ifølge The Independent.

Dronning Elizabeth sov ind den 8. september sidste år i en alder af 96 år.

På det tidspunkt havde hun siddet på tronen i mere end 70 år.

Hendes ældste søn, Charles, er siden blevet kronet til konge.