Det er hårde tider i det britiske kongehus.

Først måtte dronning Elizabeth flå de royale titler fra sin vanærede søn prins Andrew. Og nu er det så prins Harry, som allerede har skabt rigelig med furore de seneste år, efter han og hustru Meghan Markle valgte at vende Kongehuset ryggen, der nok engang råber op.

Han er nemlig godt og grundigt træt af, at der ikke længere er nogen politibeskyttelse, når han sætter sine fødder i Storbritannien.

Faktisk er han så vred, at han overvejer at sagsøge Home Office, det britiske indenrigsministerium. Det skriver Daily Mail.

Det vil i så fald være første gang, at et medlem af den royale familie starter en juridisk sag mod majestætens regering.

Ifølge avisen skulle dronning Elizabeth være bekendt med sit barnebarns utilfredshed.

De første juridiske skridt fra prins Harry skulle være taget efter hans seneste besøg i Storbritannien tilbage i juli, hvor han sammen med sin bror offentliggjorde en statue af deres afdøde mor, prinsesse Diana.

Her blev han i lufthavnen ikke mødt af politibetjente fra Scotland Yard, der skulle passe på ham, som det ellers havde været tidligere på året, da han deltog i prins Philips begravelse.

I stedet måtte prins Harry selv hyre private bodyguards.

Det juridiske team omkring prins Harry er kommet med en officiel erklæring, hvor de redegør for, hvorfor de mener, han fortsat bør have politibeskyttelse, når han besøger Storbritannien, selvom han har meldt sig ud som aktivt medlem af den royale britiske familie.

»Ved sin fødsel arvede prins Harry en sikkerhedsrisiko. Han er fortsat den sjette i tronarvefølgen, han har to gange været udsendt til Afghanistan, og i de senere år har hans familie været udsat for flere veldokumenterede nynazistiske og ekstremistiske trusler.«

»Selvom hans rolle i institutionen har ændret sig, har hans profil som medlem af den royale familie ikke ændret sig. Det samme gælder truslen mod ham og hans familie.«

Her fremgår det endvidere, at prins Harry og Meghan Markle selv finansierer det sikkerhedshold, der passer på dem i Canada, men at dette ikke er tilstrækkeligt, når de besøger Storbritannien, og at prins Harry derfor de facto afskæres muligheden for at besøge sit hjemland.

Prins Harry skulle angiveligt allerede i 2020 havde foreslået selv at betale for politibeskyttelse for ikke at bebyrde de britiske skatteydere, men dette blev afvist. Han skulle fortsat være villig til at betale omkostningerne mod at få beskyttelsen tilbage på britisk jord.

En talsmand for den britiske regering har undladt at kommentere på sagen over for avisen.

»Det vil ikke være passende at kommentere på igangværende juridiske spørgsmål,« lyder det.