»Han fik ingen opmærksomhed. Og derfor fik han en følelse af at være noget særligt, når han fik smukke kvinder med i seng.«

Sådan lyder det blandt andet i forfatter Ian Halperins seneste bog, 'Sex, Lies and Dirty Money by the World's Powerful Elite', der er af den mere kulørte slags.

Bogen handler om prins Andrews sexliv og er angiveligt fortalt af nogle af de kvinder, der har spillet en rolle i det.

Ifølge forfatteren, der også står bag bestselleren 'Unmasked: The Final Years af Michael Jackson', står flere end et dusin af den britiske prins' tidligere kærester og elskere frem i bogen, der beskriver hans playboyliv.

Prins Andrew. Foto: LEON NEAL

Den fortæller, hvordan prinsen var 'den perfekte gentleman', hvordan sex med prinsen altid var med samtykke, og hvordan prinsen var en »dristig elsker«.

»En af hans elskere fortæller, at han er sexafhængig, fordi han altid har været den anden i rækken efter prins Charles,« fortæller forfatteren.

»Han har sammenlignet sit forhold til broren med det mellem William og Harry. William bliver anset som kongemateriale, ligesom Charles, mens Andrew og Harry er de slemme drenge. Dette ledte til hans playboylivsstil,« fortæller han videre.

Det er ikke muligt at skrive om prins Andrews forhold til kvinder uden også at nævne hans forhold til den pædofilidømte og nu afdøde Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

I bogen konkluderer forfatteren, at Jeffrey Epstein nok satte prinsen i forbindelse med en lang række kvinder, men at han ikke har fundet nogen former for bevis på, at prinsen skulle have haft sex med mindreårige.

»Der er ingen tvivl om, at Epstein skaffede kvinder til Andrew, og at det er grunden til, at de var venner. Han var besat af rødhårede, og Epstein ville få sine spejdere til at gennemtrawle gaderne for de smukkeste rødhårede,« lyder det fra Ian Halperin.

Den amerikanske rigmand og den britiske prins mødte hinanden igennem Ghislaine Maxwell i slutningen af 90erne, og de tre tilbragte mange stunder sammen.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Flere af disse er de seneste år kommet under lup i forbindelse med anklagerne mod Jeffrey Epstein. Anklager, der også involverer prins Andrew.

Virginia Roberts hævder således, at hun var blot 17 år, da prins Andrew forgreb sig på hende. Beskyldninger, som prinsen hårdnakket har afvist, siden de blev offentlige i 2011.

»Det er aldrig sket. Jeg kan bestemt og kategorisk fortælle dig, at det aldrig er sket.«

»Jeg har ingen erindring om at have mødt denne kvinde – nogensinde overhovedet,« sagde han blandt andet i et famøst interview fra 2019.

Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY

Forholdet til Jeffrey Epstein mindes han dog. Og han har flere gange offentligt udtalt, at han fortryder det.

Måske med god grund, spekulerer Ian Halperins nu i sin bog.

»Epstein lå inde med information om mange mennesker, og han brugte det mod dem. Da han og Andrew sidst så hinanden i 2011, var Andrew på knæ for at bede Epstein om aldrig at afsløre noget om ham.«

»Hvis Epstein kan få en prins til at gå ned på sine bedende knæ, forestil dig da, hvilken magt han havde over andre.«