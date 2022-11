Lyt til artiklen

Storbritannien mistede i september i år deres mangeårige regent dronning Elizabeth, som blev 96 år gammel.

I hendes sidste år var helbredet ofte et emne, men nu påstår en ny biografi om monarken, at det stod værre til, end offentligheden vidste.

Ifølge Gyles Brandreth, der har skrevet bogen 'Elizabeth: Et intimt portræt', kæmpede hun nemlig med knoglemarvskræft i sine sidste år.

Her er det mest udbredte symptom smerter i knoglerne.

»Jeg havde hørt, at dronningen havde en form for knoglemarvskræft, som ville forklare hendes træthed, vægttab og de 'mobilitetsproblemer', som vi ofte blev fortalt om i løbet af det sidste års tid af hendes liv,« skriver Brandreth i bogen ifølge Daily Mail.

Sygdommen er ikke nævnt på hendes dødsattest. Her er det i stedet blot alderdom, der står som årsagen, hvilket det ofte er for folk over 80, noterer forfatteren.

Han skriver videre, at der for nuværende ikke findes en kur for sygdommen, men medicin, der kan dulme symptomerne og forlænge patientens liv fra et par måneder og op til tre år.

Gyles Brandreth er en nær ven af kongefamilien, og hans bog bygger blandt andet på fortællinger fra folk tæt på dronningen.