Det var angiveligt et kæmpe skænderi grundet Meghan tilbage i 2018, der førte til, at prins William og prins Harrys forhold kørte helt af sporet.

Skænderiet handlede om mobning og førte til, at William smed Harry ud fra Kensington Palace, hvorefter de to brødre delte deres kongelige husholdning i to.

Sådan lyder påstanden i endnu en ny bog om det britiske kongehus, der netop har set dagens lys.

Bogen ‘Battle of the Brothers’ (Brødrenes kamp, red.) er blevet skrevet af Robert Lacey, og et uddrag er blevet bragt i The Times. I bogen optræder flere unavngivne kilder fra kongehuset samt unavngivne venner af William og Harry.

Harry og Meghan har forladt det britiske kongehus, og det har ført til uro i familien. Foto: MICHELE SPATARI Vis mere Harry og Meghan har forladt det britiske kongehus, og det har ført til uro i familien. Foto: MICHELE SPATARI

Det var angiveligt over telefonen, at de to brødre kom op at skændes, efter at der havde været anklager om, at hertuginde Meghan mobbede kongehusets ansatte.

En af Harrys venner fortæller ifølge Daily Mail i bogen, at prins William som følge af skænderiet endte med at smide prins Harry ud af Kensington Palace, hvor begge brødre indtil da havde boet og delt en fælles husholdning.

I stedet flyttede Meghan og Harry til slottet Windsor, hvor de fik det toetagers hus, Frogmore Cottage.

Angiveligt følte prins William, at Meghan var 'fjendtlig' over for kongehuset, og han mistænkte, at hun muligvis havde planer om at forlade kongehuset fra starten for at tage tilbage til USA. En ven har også fortalt i bogen, at prins Williams kone, hertuginde Kate, ifølge prinsen, også havde været på vagt over for Meghan fra starten. Harry og Meghan har selv i et stort interview med talkshowværten Oprah i begyndelsen af marts benægtet, at anklagerne om Meghans påståede mobning af kongehusets ansatte var sande.

epa09251589 (FILE) - Britain's Prince Harry and his wife Duchess Meghan, holding their son Archie, at the Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation in Cape Town, South Africa, 25 September 2019 (reissued 06 June 2021) Duchess Meghan gave birth to her second child, the couple announced on its Internet platform on 06 June 2021. Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor according to the announcement was born in California, USA, on Friday, 04 June 2021. The birth was confirmed by a spokesperson of the grandson of Britain's Queen Elizabeth II and his wife. EPA/TOBY MELVILLE / POOL *** Local Caption *** 56698564 Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere epa09251589 (FILE) - Britain's Prince Harry and his wife Duchess Meghan, holding their son Archie, at the Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation in Cape Town, South Africa, 25 September 2019 (reissued 06 June 2021) Duchess Meghan gave birth to her second child, the couple announced on its Internet platform on 06 June 2021. Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor according to the announcement was born in California, USA, on Friday, 04 June 2021. The birth was confirmed by a spokesperson of the grandson of Britain's Queen Elizabeth II and his wife. EPA/TOBY MELVILLE / POOL *** Local Caption *** 56698564 Foto: TOBY MELVILLE / POOL

I stedet sagde parret, at det var kongehuset, der ikke ville hjælpe Meghan, der havde det så svært med al kritikken af hende, efter hun blev gift med prins Harry, at hun overvejede at tage sit eget liv.

Den nye bog holder dog fast i kritikken af Meghan. Ifølge Daily Mail har ansatte fra kongehuset fortalt, at Meghan spillede offer, mens det i virkeligheden var hende, der behandlede kongehuset dårligt – ligesom hun var vant til fra Hollywood. Og den opførsel skulle angiveligt have smittet af på prins Harry.

Ifølge den nye bog opstod det voldsomme skænderi mellem de to brødre, før Meghan og Harry tog på en officiel rejse til Australien i 2018.

Meghan og Harry har ellers selv fortalt i Oprah-interviewet, at problemerne opstod efter rejsen, da de andre medlemmer af kongehuset ikke brød sig om, at parret havde gjort det så godt i Australien.

Forholdet mellem William og Harry har været meget dårligt længe. Her ses parret ved deres farfar, prins Philips, begravelse. Foto: ALASTAIR GRANT Vis mere Forholdet mellem William og Harry har været meget dårligt længe. Her ses parret ved deres farfar, prins Philips, begravelse. Foto: ALASTAIR GRANT

»Familien fik at se, hvor fantastisk hun var til jobbet,« fortalte prins Harry ellers stolt til Oprah om sin kone.

Det store skænderi skulle dog – ifølge bogen – allerede starte, da kommunikationssekretær Jason Knauf, der dengang var kommunikationssekretær for både William og Harry, inden rejsen sendte en mail til Williams privatsekretær, Simon Case, om, at de ansatte beskyldte Meghan for at have mobbet dem. Angiveligt var en del ansatte hos Harry og Meghan stoppet.

»Jeg er meget bekymret for, at hertuginden kunne mobbe to PA'er (personlige assistenter, red.) ud af deres husholdning det seneste år,« lød det i mailen.

Om der er kølig luft mellem de to brødre, kan omverdenen formentlig få et indblik i den 1. juli. Der skal de nemlig sammen indvie en statue af deres mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag. Statuen vil blive indviet i haven til Kensington Palace.