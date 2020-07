Selvom medier prøver ihærdigt er det svært at blive klog på, hvad der foregår bag de hermetisk tætte murer, der omgiver det britiske kongehus.

Nu mener to forfattere ikke desto mindre at være brudt igennem dem, og de beretter nu om de stridigheder, der har ført til prins Harry og hertuginde Meghans afsked. En afsked, som hertuginde Meghan ifølge bogen kæmpede i mod, selvom medier længe har berettet det stik modsatte.

Adskillige britiske medier har gennem tiden bebrejdet de amerikanskfødte kvinde for at hive prins Harry ud på det sidespor, der førte ham væk fra resten af kongefamilien.

De britiske medier gav sågar øvelsen navnet 'Megxit'.

Men skal man tro, hvad der står i 'Finding Freedom', var det faktisk ikke med parrets gode vilje, de trådte tilbage fra det britiske kongehus.

Faktisk fortæller kilder, som angiveligt har kendskab til, hvad der i virkeligheden er sket, at parret nærmest ikke have andet valg.

Jalousi, intriger mellem de to hertugpar og læk til pressen var, hvad der til sidst skubbede hertugparret ud i kulden, lyder det i bogen.

»Der var kun en håndfuld medarbejdere på paladset, som de kunne stole på,« står det således beskrevet i et af de afsnit, som The Times har bragt.

Parret var overbeviste om, at nogle af de ansatte lækkede slibrige historier til pressen, som åd dem råt.

»En ven fortæller, at parret refererede til nogle af de ældre vagter som 'snoge'.«

»Samtidig beskriver en frustreret ansat, at parrets hold omkring dem var som 'et pibende tredje hjul' på paladset.«

Til sidst var stemningen på paladset ifølge beskrivelserne i bogen så kold, at parret besluttede at sige farvel, beskrives det i bogen.

Hertugparret fotograferet med deres lille søn. Foto: Toby Melville Vis mere Hertugparret fotograferet med deres lille søn. Foto: Toby Melville

»Som en grådkvalt Meghan fortalte en veninde i marts: 'Jeg gav hele mit liv op for denne familie. Jeg var villig til at gøre alt, hvad det krævede. Men her er vi. Det er virkelig trist.'«

End ikke efter parrets meget omtalte afsked blev stemningen bedre.

Som beskrevet i bogen var det helt tydeligt, at Sussex-parret ikke længere er på talefod med prins William og hertuginde Kate, da begge par deltog ved Commonwealth Day-fejringen i marts. Prins Harry og hertuginde Meghans sidste officielle arbejdsdag som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

På billeder fra dagen optræder de to par godt nok sammen, men flere har beskrevet deres opførsel som både akavet og anstrengt.

Her de to par fotograferet under Commonwealth Day-fejringen. Foto: POOL Vis mere Her de to par fotograferet under Commonwealth Day-fejringen. Foto: POOL

Og det er da også tilfældet i bogen, hvori det desuden lyder, at hertuginde Meghan flere gange forsøgte at få øjenkontakt med hertuginde Kate, der blot ignorerede hende.

»Med vilje at ignorere sin svigerinde... Jeg tror ikke, det gav en god smag i munden hos nogle af parrene,« fortæller bogens forfatter Omid Scobie til The Times.

Til daglig arbejder han som journalist på Harpers Bazar, mens medforfatter Carolyn Durand er tilknyttet Elle som royal reporter.

Deres bog, som udkommer 11. august, er baseret fortællinger fra kilder, der ifølge de to forfattere, er i prins Harry og hertuginde Meghans inderkreds.

Rygter om, at parret selv skulle have bidraget til bogen, har tidligere floreret, men det afviser en talsmand blankt i et udtalelse, som BBC har fået i hænde.

»Hertugen og hertuginden af Sussex er ikke blevet interviewet eller har bidraget til 'Finding Freedom'. Bogen er baseret på forfatternes egne erfaringer som en del af det pressekorps, der dækker de royale, og deres egne opdagelser.«