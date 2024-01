Dronning Elizabeth var angiveligt på ingen måder tilfreds. Faktisk slet, slet ikke.

»En kilde mindes, at dronning Elizabeth var 'så vred, som jeg aldrig før havde set hende',« som det lyder.

Beskrivelsen fremgår ifølge Daily Mail af en ny bog, 'Charles III: New King, New Court. The Inside Story', som handler om det engelske kongehus.

Heri beskriver kongehuseksperten Robert Hardman blandt andet den polemik, der opstod i sommeren 2021 efter fødslen af prins Harrys og Meghan Markles andet barn.

Parret valgte nemlig af kalde datteren for Lilibet.

Navnet skulle ære dronning Elizabeth, der har haft det som tilnavn siden sin barndom – det skulle have været sådan hun udtalte sit eget navn som helt lille.

Kun få mennesker har dog kaldt hende det gennem årene: Forældrene, søsteren prinsesse Margaret og ægtemanden prins Philip.

Allerede i 2021 skrev BBC, at prins Harry og Meghan Markle aldrig havde spurgt dronning Elizabeth, om de måtte bruge navnet.

Prins Harry og Meghan Markle. Foto: Rolf Vennenbernd/AP/Ritzau Scanpix

Hvilket fik parret til at gå til genmæle og true med sagsanlæg.

I en udtalelse lød det, at prins Harry allerede inden fødslen havde ringet til sin farmor.

»I løbet af den samtale delte han deres håb om at kunne kalde deres datter for Lilibet for at ære hende. Hvis hun ikke havde støttet ideen, havde de ikke brugt navnet,« lød det.

Og det skulle være den udmelding, som dronning Elizabeth skal være så vred over.

Da prins Harry og Meghan Markle efterfølgende vil have kongehuset »til at støtte deres version af begivenhederne, blev de afvist«, lyder det også i bogen.

Truslerne om sagsanlæg er siden aldrig blevet ført ud i livet mod de medier, der skrev om dronning Elizabeths manglende anerkendelse.

I den nye bog skriver forfatteren Robert Hardman videre:

»Og Harry udelod på mystisk vis hele hændelsen fra sin erindringer ('Reserven', der udkom sidste år, red.),« står der ifølge Daily Mail.

