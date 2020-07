Kort efter sin hemmelige date med den britiske prins Harry, begyndte den amerikanske daværende skuespiller Meghan Markle at følge en mystisk mand med en muse-hjelm på Instagram.

'SpikeyMau5' hed manden, som nu afsløres at være prins Harrys hemmelige alias, som går længere tilbage.

Det fortæller forfatterne til bogen 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family', der fortæller historien om hertugparrets overraskende exit fra det britiske kongehus - som tog sin begyndelse, den dag Meghan Markle og prins Harry mødtes på en bar i Londons SoHo-kvarter og blev knyttet sammen af deres fælles ønske om at gøre verden til et bedre sted, lyder det i bogen.

'Finding Freedom' er skrevet af de to royale reportere Omid Scobie og Carolyn Durand, som angiveligt har talt med 100 forskellige kilder for at stykke parrets fortælling sammen.

Prins Harry og hertuginde Meghan vd deres forlovelse i 2017. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan vd deres forlovelse i 2017. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Prins Harry og hertuginde Meghan har ikke selv givet interviews eller medvirket i tilblivelsen af bogen, fortalte de i en pressemeddelelse kort efter annonceringen af den kommende bog. Flere spekulerer dog i, at bogen er skrevet med parrets fulde velsignelse, da de ikke ellers er kendt for at holde sig tilbage, hvis de føler, at deres privatliv er blevet krænket.

Tidligere har hertugparret sagsøgt avisen Mail on Sunday for at have offentliggjort private breve mellem hertuginden og hendes far, Thomas Markle, men de for nylig har sagsøgt en unavngiven fotograf for at have taget billeder af deres 14 måneder gamle søn, Archie, ved at flyve en drone ind over deres hjem i Beverly Hills.

Prins Harry har altså hverken be- eller afkræftet, at han er 'SpikeyMau5', der dengang havde et profilfoto af en hjelm med museører, som til forveksling lignede den, som den canadiske DJ Deadmau5 bruger for at skjule sit ansigt, når han optræder. Men prins Harry har altid været en stor fan af house-musik - og især af den maskerede DJ, lyder det i bogen.

''Spikey' kom fra et Facebook-alias, som Harry brugte til sin konto under navnet 'Spike Wells'. 'Spike' var et kodenavn, som nogen gange blev brugt om Prinsen af hans sikkerhedsfolk. Harrys Facebook-profil havde (inden han lukkede den) et profilbillede af tre fyre i Panama-hatte, der står med ryggen til i en MGM Grand Las Vegas-hotelsuite,' skriver bogens forfattere.

Den 39-årige canadiske stjerne-DJ Deadmau5 md det borgerlige navn Joel Thomas Zimmerman. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Den 39-årige canadiske stjerne-DJ Deadmau5 md det borgerlige navn Joel Thomas Zimmerman. Foto: GABRIEL BOUYS

Inden Las Vegas-billedet havde han et foto af den excentriske lemur, kong Julien, fra animationsfilmen 'Madagascar' og havde angivet Maun, Botswana, som sin fødeby.

Prins Harry har været i Maun adskillige gange i sit liv og inviterede også Meghan Markle til den afrikanske by som en fødselsdagsoverraskelse få uger efter deres første date.

Da Meghan Markle i 2018 blev en del af den britiske kongefamilie, måtte hun slette sin Instagram-profil, som dengang bugnede af private fotos. Men kort efter deres første møde havde hun lagt et billede på profilen af et sukkerhjerte med teksten 'Kys mig' og flankeret opslaget med et 'Kærlighedshjerter i London'.

Hun både nævnte og fotograferede London - og Buckingham Palace - flere gange. Der blev også lagt billeder af smukke blomsterbuketter på mediet samt romantiske billeder, hun havde fundet rundt omkring på nettet, som alle diskret indikerede, at den amerikanske skuespiller var forelsket til op over begge ører.

Hvad 'SpikeyMau5' lagde på sin profil, melder historien desværre intet om. For profilen var privat og havde kun to følgere - inklusive Meghan Markle.

'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family' udkommer 11. august, men The Times har forinden kunnet publicere uddrag af bogen.