For få dage siden fik briterne teen galt i halsen, da de så deres forhenværende royale yndling prins Harry i et særpræget interview på toppen af en dobbeltdækkerbus.

Og nu kan de forberede sig på endnu et chok, når hertuginde Meghan og prins Harry på søndag taler ud i et stort interview med Oprah Winfrey. For hvad vil de sige? Og vil de svine kongehuset til?

Det er det store spørgsmål, og det gør blandt andet det britiske kongehus meget nervøst, vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i 20 år har været bosat i England.

»Oprah Winfrey i sig selv er så stort et navn, og det er så globalt et interview, at det er klart, at det er noget, der sender chokbølger gennem kongehuset, for kongehuset er også et globalt brand. Og man er selvfølgelig rædselsslagen for, hvad Harry – men også begge – vil sige,« siger han og tilføjer:

»Oprah er ikke en kritisk journalist, men hun er fandens dygtig til at få folk til at åbne op. Og det, jeg tror, at man frygter fra kongehusets side, er, at der kommer nogle sandheder på bordet, som kan være ødelæggende for brandet,« siger han.

Allerede nu kører der en teaser for programmet, hvor man kan se Meghan Markle sige, at de 20 måneder, som hun nåede at være en del af kongehuset, nærmest ikke var 'til at overleve'.

Det er amerikanske CBS, der sender interviewet søndag aften, men det er britiske ITV, der har købt rettighederne til at vise det for briterne, der kan se det mandag aften.

Ifølge Daily Mail har ITVs royale redaktør, Chris Ship, fortalt, at der dukker flere kontroversielle emner op i interviewet, hvor Meghan både fortæller, at opholdet i Storbritannien havde en effekt på hendes psyke, og at hun også vil rejse spørgsmålet om race i Storbritannien.

Der er postyr i England forud for Harry og Meghans interview med Oprah. Foto: Phil Noble

Ifølge Jakob Illeborg er det ikke overraskende, hvis Meghan bringer racisme op:

»Hun har før indikeret, at hun er blevet behandlet skidt, fordi hun ikke er hvid. Og hvis hun kan underbygge det med konkrete eksempler og måske beskylde pressen eller dele af kongehuset for at have problemer med race, så vil det give bål og brand,« siger han.

Jakob Illeborg mener ikke selv, at Storbritannien er et 'synderligt racistisk samfund', men han vil ikke afvise, at der kan være problemer visse steder – især hos den del af befolkningen, som går meget op i kongehusets lidt stive etikette.

Det er dog næppe den eneste grund til, at det gik galt mellem Meghan og briterne.

Meghan ville angiveligt gerne have lavet interviewet lige efter, at lille Archie blev født, men det blev stoppet af kongehuset, skriver Daily Mail. Foto: Toby Melville

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen er det faktum, at hertuginde Meghan er amerikaner, givetvis også en del af problemet:

»Det er en anden del af forklaringen på, at nogen briter bliver lidt oprørte over det, for man har jo i dele af den britiske befolkningen en opfattelse af, at Meghan er skyld i det hele. Så den der gamle modsætning mellem USA og Storbritannien kommer også til udtryk her. De briter, der synes, at amerikanerne er anderledes end briterne, bliver bekræftet i det her,« siger han.

Ifølge Daily Mail har hertuginde Meghan ønsket at give et interview til Oprah Winfrey i to år. Egentlig var ønsket at give interviewet lige efter sønnen Archies fødsel, men det blev angiveligt stoppet af kongehuset, der mente, at det ville gøre den britiske presse rasende, hvis hertugindens første store interview ville falde til et amerikansk medie.

Men nu, hvor parret ikke længere er en del af kongehuset, har de altså valgt, at tiden er inde.

Meghan nåede kun at være medlem af den kongelige familie i 20 måneder, før parret forlod det kongelige liv. Foto: Damir Sagolj

Interviewet har dog allerede skabt et stort postyr og fornyet opmærksomhed om parret. Blandt andet har det skabt furore, at interviewet bliver sendt, mens den 99-årige prins Philip er indlagt på hospitalet og måske kæmper for livet.

Ifølge Jakob Illeborg er det dog ikke så nemt 'bare' at flytte programmet, der har været planlagt længe:

»Hvis prins Philip dør, så kan det godt være, de stopper det, men der skal meget til,« siger han og tilføjer, at han er overbevist om, at rigtig mange briter vil se med. Det har han i hvert fald selv planer om at gøre.