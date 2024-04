Mens det britiske kongehus fortsat kæmper med alvorlig sygdom hos både prinsesse Kate og kong Charles, så virker det ikke til, at prins Harry har tænkt sig at begrave stridsøksen.

Ifølge en britisk forfatter og kongehusekspert har prins Harry og hertuginde Meghan nægtet at tage imod en invitation fra prinsesse Kate og prins William.

Det fortæller kongehuseksperten Tom Quinn, der har skrevet flere bøger om det britiske kongehus, til Daily Mirror.

Angiveligt har prins William og prinsesse Kate ifølge Quinn ellers opfordret til, at prins Harry og hertuginde Meghan tager deres børn med til England, så de kan møde deres royale fætre og kusine.

Hertuginde Meghan er angiveligt ikke vild med at tage børnene med til Storbritannien. Foto: Ethan Cairns/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Hertuginde Meghan er angiveligt ikke vild med at tage børnene med til Storbritannien. Foto: Ethan Cairns/AP/Ritzau Scanpix

Men den invitation er tilsyneladende blevet afslået:

»Der er ingen mulighed for, at Meghan ville tage børnene med til Storbritannien,« siger Quinn til Daily Mirror og fortsætter.

»William og Kate har foreslået, at Meghan og Harry tager børnene med, så de og deres familier kan forsøge at blive forsonede, men forslaget har endnu ikke ført til noget,« siger han.

Ifølge Quinn vil prins Harry som følge af prinsesse Kates kræftdiagnose dog formentlig forsøge at møde sin bror, når han kommer til Storbritannien i maj.

Prins William og prins Harry ses ikke tit sammen. Billedet her er fra 2022. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins William og prins Harry ses ikke tit sammen. Billedet her er fra 2022. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

»Hvis det sker, så vil det dog være et kort og omhyggeligt veltilrettelagt møde, der vil vare kort tid, så brødrene kan undgå en svær samtale,« siger han.

Quinn påpeger, at prins Harry nok også ved, at det vil se mærkeligt ud, hvis han tager til sit fødeland uden at mødes med sin bror.

Forholdet mellem de to brødre har været anstrengt gennem flere år, og det er ikke blevet bedre, efter prins Harry og hertuginde Meghan valgte at lange ud efter flere af kongehusets medlemmer i både en Netflix-dokumentar og sidenhen i prins Harrys bog 'reserven'.

Blandt andet har prins Harry afsløret, at han engang fik tæsk af prins William, ligesom han også anklager dronning Camilla for at have lækket historier til pressen.

Han har også fortalt, at prinsesse Kate har haft flere uoverensstemmelse med hertuginde Meghan.

Prins Harry og hertuginde Meghan forlod i 2020 livet som kongelige, da de frasagde sig apanage og de royale pligter. Samtidig fik de også frataget retten til at benytte titlerne 'hans og hendes kongelige højhed'.

Siden har de skabt en tilværelse i Californien i USA. De har dog ikke holdt sig ude af mediernes rampelys, da de har lavet podcasts, interviews, en dokumentar og en bog.

Ifølge de britiske medier har prins Harry og hertuginde Meghan været kontakt med prins William og prinsesse Kate, efter hun afslørede sin kræftdiagnose.

Det er dog ikke klart, om det var ved et videoopkald, over telefonen eller over en form for skrevne besked.

Du kan høre mere om prinsesse Kates kræftdiagnose i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen':