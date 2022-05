Først blev han dømt ude. Så stjal han rampelyset fra sin mor ved en mindehøjtidighed for prins Philip. Og nu kan prins Andrew atter engang sole sig i det royle spotlys.

Prinsen, der ellers mistede alle sine titler, efter han i januar indgik forlig i Epstein-Giuffre-sagen, skal nemlig deltage i en vigtigt royal begivenhed. Men det kan blive en pinlig affære.



Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, der har boet i England i mere end 20 år.

»Prins Andrew fylder utrolig meget – på en meget destruktiv måde lige nu. Så derfor er det en chance at tage for det britiske kongehus, og jeg kan ikke forstå, hvis der er bred enighed i kongehuset om det. Jeg tror, at det er noget, som dronningen har bestemt. Men det har totalt potentiale til at afspore den nationale fejring,« siger han.

Prins Andrew stjal rampelyset, da han førte sin mor ind i kirken til prins Philips mindehøjtidighed. Foto: POOL Vis mere Prins Andrew stjal rampelyset, da han førte sin mor ind i kirken til prins Philips mindehøjtidighed. Foto: POOL

Arrangementet, som prinsen skal deltage i, er den såkaldte Garten Day den 13. juni, som er et meget fint og pompøst royalt arrangement, og som yderligere er en del af fejringen af dronning Elizabeths 70 års jubilæum.

»Det kan ikke blive andet end kejtet. Det er de fineste af de fineste riddere, der er samlet. Det er en masse, som har særlig stor betydning for hoffet, men også for Storbritannien, der bliver inviteret. Og det skal de så finde en grimasse, der kan passe overfor Andrew,« lyder det fra Illeborg.

Det er The Telegraph, der har beskrevet, at kongehuset vil tage den degraderede prins med til arrangementet, men flere andre britiske medier har fundet nyheden yderst opsigtsvækkende. De frygter, at prinsens tilstedeværelse kan komme til at overskygge fejringen af majestæten, ligesom hans tilstedeværelse ved mindehøjtideligheden for prins Philip overskyggede højtideligheden.

Prins Andrew valgte at trække sig fra sine officielle forpligtelser, efter det skandaløse interview, som han lavede med BBC om sin involveren i Epstein-skandalen.

Dronning Elizabeth ved Garter Day i 2019. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Dronning Elizabeth ved Garter Day i 2019. Foto: PETER NICHOLLS

Hans deltagelse i Garten Day fremlægges umiddelbart som privat, men det anfægter de britiske medier, der mener, at arrangementet er så vigtigt, så prins Andrew hurtigt vil stjæle fokus. Desuden har prins Andrew også selv en fin ridderorden.

»Han vil være elefanten i rummet ligegyldig hvad. Hvis han deltage i Garten Day, så er det meget sandsynligt, at det slet ikke kommer til at handle om Dronningen, men om ham, og hvem han sidder ved siden af – og hvem han ikke sidder ved siden af,« siger Illeborg.

Og netop de andre deltager kan også blive et problem for prins Andrew.

»Prins Andrew er plettet, og selv om han har indgået forlig, så er den overordnede stemning, at folk ikke tror på ham, og at de synes, at han har håndteret sit hverv helt utrolig dårlig. Så derfor er han sådan en, som mange ikke har lyst til at stå ved siden af til sådan en fin fest,« siger Illeborg, der er sikker på, at den britiske presse vil være hurtig til at få kommentarer om Andrew fra de andre deltagere til pressen.

Garters Day har en meget fornem deltagelse. Her ses prinsesse Anne, prins Andrew, prins Edward, den spanske kong Felipe og den hollandske kong Willem-Alexande, da de deltog i 2019. Foto: Peter Nicholls Vis mere Garters Day har en meget fornem deltagelse. Her ses prinsesse Anne, prins Andrew, prins Edward, den spanske kong Felipe og den hollandske kong Willem-Alexande, da de deltog i 2019. Foto: Peter Nicholls

Ifølge britiske medier er Andrews deltagelse i Garten Day en måde, hvorpå dronningen forsøger at få prins Andrew tilbage i det royale liv.

»Jeg tror, at det er op ad bakke for dronningens hjertelige forsøg på at give sin søn en eller andet form for status. Det løb, tror jeg, er kørt. Hvis Andrew på en eller anden måde skal have en tilbagekomst, så skal det være på en helt anden måde. Han skal måske lave noget godgørende arbejde eller vise sig som et godt menneske,« siger Illeborg.