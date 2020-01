Harry og Meghan siger farvel til apanagen, men de kommer ikke til at lide nogen nød.

Hertugen og hertuginden af Sussex er nemlig allerede godt ved muffen. Også selv om de i fremtiden giver afkald på pengene fra dronning Elizabeth og 'The Sovereign Grant', som kan sammenlignes med det, vi i Danmark kalder apanage.

Onsdag skabte det royale powerpar chok og opstandelse i Storbritannien, da de meddelte, at de trækker sig tilbage.

Sussex-parret vil fremover leve et mere privat og tilbagetrukket liv, hvor de vil være økonomisk uafhængige af Dronningen og tjene deres egne penge.

Foto: MICHELE SPATARI

I det allerede berømte opslag på Instagram og på deres helt nye hjemmeside skriver Harry og Meghan, at de i dag er forhindret i at tjene deres egne penge.

Det er dog - ifølge avisen The Daily Mail - en sandhed med modifikationer.

I hvert fald har både Harry og Meghan allerede betydelige formuer.

Prins Harry er nemlig - selv uden pengene fra sin bedstemor - god for adskillige millioner.

Parret ved deres forlovelse på Kensington Palace i London i efterårets 2017. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Samtidig har hertuginde Meghan også tjent godt i tiden som Hollywood-skuespiller.

Det er uklart, hvor meget prins Harry hidtil har fået af skatteydernes penge, men avisen mener ikke, det bliver noget problem for ham og hans hustru at få brød på bordet.

Selv om det royale par har en livsstil og en husholdning, der kræver en noget større indtægt end de fleste andre mennesker, så forudser PR-eksperter, at de nemt kan indgå lukrative aftaler med firmaer, tjene penge på merchandise og holde velbetalte foredrag.

Kort efter offentliggørelsen af den kontroversielle nyhed onsdag lancerede Harry og Meghan en helt ny hjemmeside.

Harry og Meghan fotograferet under deres besøg i Australien sidste år. Foto: Phil Noble

Her gør de meget ud af at forklare, at de i fremtiden vil leve uden apanagen.

Det fremgår dog ikke, om de også giver afkald på de penge, som prins Harry hidtil har modtaget fra sin far, prins Charles.

Sidste år betalte prinsen 4,9 millioner pund til sine to sønner, og af disse modtog Harry cirka halvdelen.

Derudover har han en betydelig arv efter sin mor, prinsesse Diana, som udgør omkring 20 millioner pund, og de penge, som Dronningemoderen (Dronning Elizabeths mor, red.) efterlod ham i en fond i 1994. Her skulle ifølge Daily Mail gemme sig omkring syv millioner pund.