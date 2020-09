For første gang siden prins Joachim 24. juli blev ramt af en blodprop, stod prinsesse Marie fredag frem i offentligheden og fortalte, hvordan familien har det.

»Det var en frygtelig oplevelse,« siger prinsesse Marie om det øjeblik, hvor hendes mand blev ramt af en blodprop

»Men nu har han det godt, og vi har det godt alle sammen,« siger hun og tilføjer, at børnene har været en fantastisk støtte i den svære tid.

Prinsessen kan dog smile igen – man kan bare ikke se det for mundbindet, siger hun kækt til de fremmødte journalister.

Prinsesse Marie havde – ligesom sin mand – fredag første arbejdsdag i det franske. Mens prins Joachim påbegyndte sit job som forsvarsattaché på den danske ambassade, er prinsesse Marie trukket i det royale arbejdstøj og passer sine kongelige forpligtelser.

Fredag eftermiddag var den 44-årige prinsesse derfor mødt op på Petit Palais i Paris for at åbne kunstudstillingen 'L'Âge d'or de la peinture danoise'.

Udstillingen viser mere end 200 værker af Danmarks førende kunstnere i perioden fra 1801 til 1864 og er blevet til i samarbejde med Statens Museum for Kunst i København og Nationalmuseum i Stockholm.

»Det er fantastisk at se denne udstilling i Paris, og at det kunne lade sig gøre,« siger prinsessen om den danske udstilling, som hun kalder 'virkelig, virkelig smuk'.

Til den fremmødte presse fortæller prinsesse Marie fredag, at både hun og prinsen er glade for at have en hverdag igen.

»Han havde glædet sig rigtig meget til at starte igen. Så kan vi måske glemme, hvad der er sket,« siger hun og tilføjer:

»Han var klar. Helt klar.«

Da prins Joachim fredag morgen mødte pressen, lagde han ikke skjul på, at hans sommer – grundet blodproppen – ikke blev som ønsket.

»Man må sige, at det (starten på jobbet, red.) er noget, jeg har set umådeligt meget frem til. Ikke mindst efter denne sommer, som var en 'ikke-sommer' i mit tilfælde,« lød det fra prinsen.

Prins Joachim talte med pressen på sin første arbejdsdag fredag. Foto: THOMAS COEX Vis mere Prins Joachim talte med pressen på sin første arbejdsdag fredag. Foto: THOMAS COEX

Også prins Joachims ældste søn, prins Nikolai, har tidligere fortalt, at den 51-årige prins' pludselige blodprop chokerede familien:

»Hele situationen vedrørende min far har selvfølgelig chokeret hele familien,« forklarede prins Nikolai i en mail til B.T., hvor han også fortalte, at sygdommen dog havde bragt familien tættere på hinanden.

Prins Joachim befandt sig på kongefamiliens slot Château de Cayx i Frankrig, da han blev ramt af blodprop. Han blev efterfølgende hastet til hospitalet, hvor han blev opereret for blodproppen.

Kongehuset oplyste allerede kort tid efter operationen, at prinsen ifølge lægerne ser ud til at slippe uden men.

Prins Joachim og prinsesse Marie har boet i Paris siden sommeren 2019. De flyttede til Paris, så prins Joachim kunne tage en lederuddannelse ved det prestigefyldte franske militærakademi École Militaire – en uddannelse, der altså nu har kvalificeret ham til jobbet som forsvarsattaché.

Prinsesse Marie har tidligere fortalt, at familien efter tilvænningsproblemer nu er faldet godt til i Paris.

Indtil videre er det meningen, at prins Joachim skal varetage jobbet på den danske ambassade i tre år. Han får ikke løn for jobbet, men har fået lov at tage sin apanage med til udlandet.

Hvad der vil ske efter de tre år, har hverken kongehuset eller prins Joachim meldt ud endnu.