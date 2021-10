Dronning Margrethe lader sig ikke sådan skræmme.

I går kom hendes båd i problemer på Isfjorden ud for Ilulissat. Isen havde samlet sig, mens Dronningen havde været på en impulsiv hvalsafari, og pludselig var det sværere at komme i havn igen. Det lykkedes dog takket været dygtige politifolk på bådene.

»Man ved jo, at det hele bevæger sig hele tiden. Sådan er det jo. Jeg har jo været i Grønland tilstrækkelig mange gange til at vide, at isen forandrer sig fra den ene halve time til den næste. Det kommer ikke bag på en,« sagde Dronningen.

På Isfjorden så Dronningen også to pukkelhvaler, der pludselig kom op til havets overflade.

Denmarks Queen Margrethe leaves for a Boat trip on the ice fjord in Ilulissat, on the West Coast of Greenland, Friday Oct. 8, 2021. The Queen is on a four days visit to Greenland, of which two of the days are a private visit.. (Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix)

»Det var virkelig morsomt. Man har jo lov at være heldig,« sagde hun.

Lørdag formiddag mødte Dronningen også efterkommere fra polarforskeren Knud Rasmussens Thule-ekspeditionen i 1921, som også havde høje tanker om Kronprinsen. De havde nemlig mødt kronprins Frederik, da han i år 2000 selv begav sig på sit livs rejse over det nordlige Grønland.

»De havde begge to mødt Kronprinsen i forbindelse med den rejse, og det var jo morsomt. Og så kunne jeg også sige til dem, at det havde været hans livs oplevelse. Det har været noget, der virkelig har betydet enormt meget for ham. Og som jeg er frygtelig stolt af,« sagde Dronning Margrethe.

B.T. følger Dronningens 18. rejse til Grønland. Hun er rejst fra den lille by Ilulissat til hovedstaden Nuuk, hvor hun vil være de næste to dage.

Søndag kl. 20 er der pressemøde med Dronningen, som du kan se live her på bt.dk