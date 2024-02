Selvom hans kone, hertuginde Kate, lige har gennemgået en 14 dage lang indlæggelse, så har prins William måttet trække i arbejdstøjet.

Mens kong Charles er kommet i behandling for kræft, har prins William nemlig overtaget flere af kongens opgaver.

Onsdag viste den 41-årige britiske prins sig for første gang for offentligheden. Det skete, da han på slottet i Windsor uddelte 50 ordener på vegne af kong Charles.

Dermed cementerede prins William også sin position som den første i tronfølgen og også som en af de mest prominente figurer i det britiske kongehus.

Prinsesse Kate er blevet opereret i maven og forventes ikke at deltage i offentlige arrangementer før efter påske. Foto: Leon Neal/AP/Ritzau Scanpix

Ceremonien med ordenerne er ikke den eneste opgave, som prins William må udføre onsdag. Senere på dagen skal han deltage i en velgørenhedsgalla for Londons luftambulanceforening.

Ifølge den britiske royale kommentator Richard Fitzwilliams, som udtaler sig til Sky News, er det nu, at William skal stå sin store prøve.

Det er nu, man vil kunne se, om Williams karakter kan stå distancen:

»Der er ingen tvivl om, at dette er meget vanskeligt. Charles, hans far, og Catherine, hans kone, er begge syge – og så er der selvfølgelig problemerne med Harry, som er seriøst, da han (William, red.) ikke stoler på ham,« siger han.

Forholdet mellem William og Harry har ikke været godt de seneste år. Foto: Dominic Lipinski/AFP/Ritzau Scanpix

Selvom prins William onsdag varetager flere officielle pligter, så er det dog formentlig begrænset, hvor meget man vil se til ham den kommende tid, vurderer flere royale kommentatorer.

Hertuginde Kate er fortsat ved at komme sig over den maveoperation, der krævede 13 dages indlæggelse i begyndelsen af januar, og prinsen formodes derfor fortsat at bruge meget tid derhjemme.

Det menes heller ikke, at prins William har tænkt sig at mødes med sin bror, prins Harry, som tirsdag kom hjem til England for at støtte deres syge far.

De to brødre har haft et meget dårligt forhold til hinanden, siden prins Harry forlod det britiske kongehus og derefter kom med grove anklager mod kongehuset og flere af dets medlemmer i interviews og bøger.

Før i tiden var prins Harry tæt på sin familie. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

Lone Theils, der er forfatter og tidligere Englands-korrespondent for flere danske medier, har tidligere fortalt til B.T., at man kunne håbe på, at prins Harrys hjemkomst grundet kong Charles sygdom måske kan hele noget at det dårlige forhold mellem prins Harry og hans familie.

»Det, han kunne gøre var at komme tættere på sin familie igen. Det har været svært for dem at nå hinanden, og det her kan måske fremskynde bruddet i at hele,« sagde hun.

Måske har prins Harry allerede fået snakket lidt ud med sin far. I hvert fald tog prins Harry ifølge britiske medier tirsdag direkte fra lufthavnen til Clarence House i London, hvor hans far var. Derefter besøgte han sin syge far i omkring en halv time.

En forsoning med prins William har dog lange udsigter, mener BBC’s royale korrespondent Daniela Relph:

»Det er et søskendeforhold, der fortsat virker utrolig ødelagt. Vi ved ikke, om nogen af siderne har rakt ud efter hinanden på nogen måde, om der har været et forsøg på at finde våbenhvile. Men som tingene er lige nu, er der ingen tegn på det,« har hun udtalt til BBC Radio 4 ifølge Daily Mail.

»Det betyder også, at Harry ikke vil besøge sin svigerinde, prinsessen af Wales, som har været syg, og som han tidligere har været meget tæt med,« forklarer Relph.

Det vides endnu ikke, hvor længe prins Harry vil blive i London, og om han vil besøge kong Charles flere gange.

