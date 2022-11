Lyt til artiklen

Nu skal Dronning Margrethe fejres af københavnerne.

Efter udskydelsen i september tager Københavns Rådhus nu revanche med en stor fejring 12. november.

Det skriver rådhuset i en pressemeddelelse.

'Efter udskydelsen i september afholder Københavns Kommune nu den officielle modtagelse og frokost på Københavns Rådhus i anledning af H.M. Dronningens 50-års Regeringsjubilæum. Dronningen vil køre i karet gennem København. Dronningen træder ud på balkonen umiddelbart efter ankomst til Rådhuset.'

Dermed kan danskerne se frem til at vinke til Dronningen, hvis de skulle få lyst, mens hun kører rundt i København.

Og det er en dag som Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen ser frem til.

»Det er både en stor glæde og ære for mig som overborgmester, at vi kan fejre Dronningens regeringsjubilæum i København, hvor alle er inviteret med til fejringen fra Rådhuspladsen. Jeg håber, vi kan fylde pladsen med flag, så vi sammen kan hylde Dronningen og sige stort tillykke med jubilæet fra hele København og Danmark,« fortæller hun i meddelelsen.

Det bliver også første gang, at den royale familie skal samles igen, efter det blev meldt ud, at prins Joachims børn får frataget sine titler som prinser og prinsesse.

Til frokosten på Københavns Rådhus deltager nemlig både prins Joachim, prinsesse Marie, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Joachim og Prinsesse Marie ved ankomsten til gallamiddag på Christiansborg Slot under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København søndag den 11. september 2022. Fejringen finder sted over to dage den 10. og 11. september. Hendes Majestæt Dronning Margrethe har været Danmarks regent siden den 14. januar 1972. Dele af den planlagte fejring af hendes 50-års regeringsjubilæum i starten af 2022 blev udskudt til september på grund af coronasituationen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prins Joachim og Prinsesse Marie ved ankomsten til gallamiddag på Christiansborg Slot under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København søndag den 11. september 2022. Fejringen finder sted over to dage den 10. og 11. september. Hendes Majestæt Dronning Margrethe har været Danmarks regent siden den 14. januar 1972. Dele af den planlagte fejring af hendes 50-års regeringsjubilæum i starten af 2022 blev udskudt til september på grund af coronasituationen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Da Dronningens rådhusfejring blev offentliggjort, bemærkede B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, at fejringen faldt på et uheldigt tidspunkt.

»Kongehuset og Dronningen havde nok helst set, at regeringsjubilæet var afviklet før den nuværende krise i kongefamilien, for festlige begivenheder er alt andet lige sjovere at fejre, når glansbilledet er intakt,« sagde Jacob Heinel Jensen da.

»Vi ved, at der har været et krisemøde mellem Dronningen og Joachim, men alt er nok ikke fryd og gammen endnu,« lød det fra kongehuseksperten.