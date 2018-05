Ikke overraskende blev kronprins Frederik meget rørt af sin kones tale lørdag aften til gallamiddagen på Christiansborg.

Søndag aften ankom en glad og lidt træt kronprins Frederik til Royal Arena i Ørestaden sammen med sin familie for at deltage i den sidste del af hans store fødselsdagsuge.

Lørdag aften havde hans hustru, kronprinsesse Mary leveret en fantastisk tale, hvor hun med humor, overskud og naturligvis masser af ros hyldede sin mand, og det var noget, der gjorde indtryk, fortalte kronprins Frederik før han gik ind i koncertsalen.

»Min hustrus tale gik lige i hjertekulen. Den var fantastisk. Det var hele meningen,« lød det med et stort smil.

Om aftenens gallafest, hvor royale gæster fra hele Norden kiggede forbi, blev en sen en af slagsen, ville Kronprinsen ikke afsløre.

»Hovedet har det godt. Det har generelt været en god uge, nu glæder jeg mig bare til det sidste,« smilede han.

Kronprins Frederik fulgtes til showet i Royal Arena med kronprinsses Mary og deres fire børn.

Hans bror prins Joachim ankom med sin hustru og sin søn Felix. Han sagde kort, men meget begejstret om hans svigerinde Marys tale.

»Den gik lige i hjertet.«

Grevinde Alexandra beskrev festen på Christiansborg som fantastisk ’med en masse dejlige mennesker’. Og lige som de fleste andre, mener hun, at kronprinsessens tale var aftenens højdepunkt.

»Den var virkelig smuk, meget bevægende,« fortalte grevinden, der især godt kunne lide, at talen var meget personlig og meget direkte ’og ’gik lige i os alle sammen’.

Ud over talen glædede grevinden sig også over, at hendes søn, prins Nikolai, der lørdag fik sin debut til en royal voksenfest, havde en fornøjelig aften.

»Vi var sammen meget af aftenen. Jeg var meget beæret over, at han fandt sin mor efter middagen. Det var dejligt at se den næste generation komme med, og at de har det fint sammen med de gamle,« fortalte grevinden, der ikke længere er en del af kongehuset og derfor ikke fulgtes med sin søn til festen om lørdagen. Prins Nikolai ankom i stedet med prins Joachim og sin bonusmor, prinsesse Marie.

Ved aftenens show i Royal Arena optræder blandt andre Lukas Graham, Mø, Oh Land, Søs Egelind og Hella Joof for kronprins Frederik.