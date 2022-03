Kronprinsesse Mary kommenterer nu krigen i Ukraine.

B.T. mødte Kronprinsessen i FN Byen tidligt tirsdag morgen, hvor hun skulle deltage i 'Gender diversity roundtable' med UN Women og Boston Consulting Group.

Men ved ankomsten kunne kronprinsesse Mary ikke lade være med at sætte nogle ord på tragedien, der udspiller sig på det europæiske kontinent.

»Det er en mørk tid. Situationen i Ukraine er umådelig trist og tragisk,« sagde kronprinsesse Mary til B.T.

Det er første gang, Kronprinsessen udtaler sig om krigen.

»Vi følger udviklingen med stor bekymring. Vores tanker er med det ukrainske folk. Og de børn og voksne som frygter for fremtiden,« sagde hun.

Hun understregede også vigtigheden af at tale med sin børn om krigen.

»Det er klart, at det er meget vigtigt at tale med sine børn om det, der foregår og svare på de mange spørgsmål, de har. Så godt som man nu kan,« sagde hun.

Men det er også vigtigt at fortælle børn om håb.

»Det er også vigtigt at fremhæve håbet for fremtiden og for det ukrainske folk,« lød det fra Kronprinsessen.

Søndag talte B.T. også med prinsesse Marie om krigen.

»Jeg og min familie er meget berørt af situationen, og derfor var det også meget vigtigt for mig at være her i dag for at vise vigtigheden af det arbejde, Folkekirkens Nødhjælp laver i verden,« sagde prinsessen til en gudstjeneste, der markerede Folkekirkens Nødhjælps 100-års fødselsdag.

Prinsesse Marie taler i Københavns Universitets festsal efter Jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke. Jubilæumsgudstjenesten er ledet af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen i anledning af Folkekirkens Nødhjælps 100-års jubilæum. Foto: Emil Helms Vis mere Prinsesse Marie taler i Københavns Universitets festsal efter Jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke. Jubilæumsgudstjenesten er ledet af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen i anledning af Folkekirkens Nødhjælps 100-års jubilæum. Foto: Emil Helms

Hun understregede, at prins Joachims arbejde som forsvarsattaché også er præget af krigen.

Forleden besøgte Kronprinsen den ukrainske ambassade med prins Vincent og prinsesse Josephine.

»Det er uendelig trist, hvad vi oplever i Europa lige nu, og det er hjerteskærende at følge situationen i Ukraine. Min familie og jeg er dybt berørte over de billeder og beretninger, som vi dagligt er vidner til. Det gør et meget stort indtryk,« skrev han på Instagram.

Få dage før talte Kronprinsen med B.T. om krigen.

»Det er klart, at det bekymrer den vestlige verden enormt meget. Det bekymrer også min familie og mig,« sagde Kronprinsen til B.T.

Dronning Margrethe kalder krigen 'sørgelig'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe kalder krigen 'sørgelig'. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dronninng Margrethe udtalte sig også om den nye europæiske virkelighed.

»Det er mærkeligt og sørgeligt at se, at vi skal opleve krig i vores del af verden igen, og det er noget, vi alle sammen lægger mærke til og tænker meget over,« sagde Dronningen til Billed-Bladet.