Efter at være blevet kritiseret for ikke at have sagt undskyld, har den britiske prins Philip gjort netop dét.

Sagt undskyld for at have kørt sin Land Rover direkte ind i en bil med to kvinder og en baby. Samtidig har han forklaret, hvad der ifølge ham førte til, at ulykken skete.

Det skriver Sunday Mirror.

Hele sagen fik sin begyndelse for ti dage siden, da den britiske prins Philip kørte fra Sandringham - der er hans hustru, dronning Elizabeths, bolig i Norfolk - og drejede ud på vejen A149.

ARKIVFOTO fra ulykkesstedet den 17. januar. Foto: DYLAN BAILEY/via REUTERS Vis mere ARKIVFOTO fra ulykkesstedet den 17. januar. Foto: DYLAN BAILEY/via REUTERS

Der endte han med at kollidere direkte ind i en anden bil, hvori der sad tre personer: To veninder og den enes baby på blot ni måneder.

Hverken prinsen eller babyen kom til skade, men den ene kvinde - Emma Fairweather på 46, som sad på passagersædet - endte med at brække sin ene arm.

Tre dage efter stod hun frem i Sunday Mirror og fortalte, at hun endnu ikke havde modtaget en undskyldning fra prinsen for at have været skyld i ulykken.

»Jeg er heldig, at jeg er i live. Og så har han (prins Philip, red.) ikke engang sagt undskyld. Det har været en traumatisk og smertefuld tid, og jeg havde virkelig forventet mere af kongefamilien,« fortalte Emma Fairweather i den forbindelse.

Nu skriver Sunday Mirror, at prins Philip har sendt hende et brev, hvor han kommer med en personlig undskyldning og beklager, at ulykken fandt sted.

Brevet er afsendt dagen efter, Emma Fairweather kom med sin kritik.

»Jeg vil gerne have, at du skal vide, at jeg er meget ked af min del i ulykken ved Babingley-krydset,« indleder Prinsen brevet.

Han forklarer, at han har kørt over det kryds et utal af gange, og at han kender til, hvordan trafikken er på stedet.

ARKIVFOTO af dronning Elizabeth og prins Philip. Foto: ALASTAIR GRANT Vis mere ARKIVFOTO af dronning Elizabeth og prins Philip. Foto: ALASTAIR GRANT

»Det var en dag med masser af sol, og da klokken var tre om eftermiddagen, hang solen lavt over Wash. Med andre ord hang solen lavt over hovedvejen. Under normale omstændigheder ville jeg ikke have svært ved at se trafikken komme i retning fra Dersingham, men jeg kan kun forestille mig, at det er mislykkedes mig at se bilen komme, og jeg er meget angerfuld over konsekvenserne.«

Derudover fortælle han, at han var 'noget rystet' efter ulykken, men at han var 'meget lettet' over at høre, at ingen af de tre i bilen var kommet alvorligt til skade.

Han forklarer videre, at han blev bedt om at vende tilbage til Sandringham House af en politibetjent, efter folk begyndte at forsamle sig omkring ulykkesstedet. Det var derfor først senere, han blev klar over, at Emma Fairweather havde brækket sin ene arm.

»Jeg undskylder dybt for denne skade. Jeg ønsker dig en snarlig bedring fra denne meget foruroligende oplevelse.«

Til Sunday Mirror forklarer Emma Fairweather, at hun 'er henrykt' over brevet og undskyldningen. Særligt er hun rørt over, at den britiske prins valgte at signere brevet med et enkelt 'Philip' i stedet for hele hans formelle titel.