Dronning Margrethe har nu talt med prins Joachim, efter han i sidste uge afslørede den største familiekrise i Kongehusets nyere historie.

Men hvad mor og søn talte om må dog fortsat stå hen i det uvisse.

Lige som ved sine seneste tre offentlige optrædener var Dronningen nemlig tavs som graven, da hun fredag var på Carlsberg Akademi i København for at overrække Niels Bohr Guldmedaljen.

Her var pressen endnu engang inviteret for at dække arrangementet, men spørgsmål blev der ikke mulighed for at stille.

»Deres Majestæt, hvad talte De og prins Joachim om, da han besøgte Dem?« lød spørgsmålet, som kort fik dronning Margrethe til at reagere, inden hun igen drejede hovedet, satte sig ind i sin bil og kørte væk.

Fredag kunne B.T. afsløre, at prins Joachim har været i Danmark i løbet af ugen for at tale med sin mor om den anspændte situation i Kongehuset, som har hersket, siden det i sidste uge blev meldt ud, at dronning Margrethe havde valgt at fratage fire af sine otte børnebørn deres titler.

Det fik i et interview med B.T. prins Joachim til at udtrykke sin fortvivlelse over ikke at have været i personlig kontakt med sin mor i kølvandet på den indgribende beslutning.

Men det er altså nu sket, bekræfter Kongehuset.

»Ja, det er korrekt, at Dronningen og prins Joachim har talt sammen på Fredensborg. Alle er enige om at se fremad, og som Dronningen selv har givet udtryk for, så ønsker hun og prins Joachim ro til at finde vej igennem denne situation,« fortalte kommunikationschef for Kongehuset, Lene Balleby.

Kronprins Frederik var ikke en del af mødet, selvom prins Joachim har udtalt, at hans og prinsesse Maries forhold til Kronprinsparret er 'kompliceret', men det mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen ikke er overraskende.

»Prins Joachim har selv erkendt, at forholdet til Kronprinsparret var kompliceret, så det er ikke overraskende, han ikke var med. Det er Dronningens beslutning, og det er hende, der skal stå på mål for det.«

Han mener, at samtalen mellem dronning Margrethe og prins Joachim kan få afgørende betydning for den kommende opfattelse af Kongehuset som familie.

»Det her er afgørende for deres forhold. Der kommer et event i fremtiden, hvor det er vigtigt, at vi som befolkning tror på, at de er blevet venner igen, nu er de første sten lagt.«