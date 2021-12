Britiske prins Andrew er en upopulær herre.

Hans navn er endnu engang bragt på banen på grund af venskabet med afdøde Jeffrey Epstein, som sad fængslet for pædofilianklager, og dennes partner, Ghislaine Maxwell, hvis retssag kører i disse dage.

Der har dog ikke alene været tale om venskab. Prinsen er nemlig også beskyldt for selv at have begået overgreb mod mindreårige. En anklage, der kommer fra Virginia Giuffre, som beretter, at hun som teenager blev holdt som sexslave af Jeffrey Epstein, der udlånte ham til sine rige venner - heriblandt prins Andrew.

I 2019 forsøgte prins Andrew i et interview med BBC at glatte ud, men det gik mildest talt elendigt, og efterfølgende trak han sig fra alle sin officielle pligter. Nu er der dog én, der kommer ham til undsætning.

»Jeg står 100 procent bag Andrew. Han er sådan en sød og god mand, og han er en glimrende far og bedstefar,« lyder det fra prinsens ekskone, hertuginden af York, Sarah Ferguson, som fra 1986 til 1996 var gift med prins Andrew.

Ordene faldt i det italienske talkshow 'Porta a Porta'.

Her var hun egentlig mødt op for at promovere en ny bog, men værten Bruno Vespas spørgsmål fokuserede mere på prins Andrew.

Hun tøvede da heller ikke med at kalde sin bryllupsdag 3. juli 1986 for den lykkeligste tid i hendes liv.

»Da jeg giftede mig med den bedste mand i mit liv. Jeg var den heldigste pige i hele verden.«

Selv efter skilsmissen har Sarah Ferguson og prins Andrew bevaret et tæt forhold. I løbet af deres ægteskab fik de døtrene prinsesse Beatrice og Eugenie.

Prins Andrews advokater påstår, at det ikke er muligt for Virginia Giuffre at retsforfølge prinsen, fordi hun tidligere har indgået forlig med Jeffrey Epstein. En amerikansk dommer argumenter dog nu for, at dette forlig skal offentliggøres, og det kan nok engang få det hele til at blusse op omkring prins Andrew.

Retssagen mod 59-årige Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins partner, ruller lige nu i New York, og der er kommet flere chokerende vidneudsagn frem.

I alt anklager fire kvinder, der dengang var mindreårige, Ghislaine Maxwell for at have været med til at udnytte dem.

Hun er i alt tiltalt for seks forhold, og står, såfremt hun kendes skyldig, til 80 år fængsel.