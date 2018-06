Se i videon ovenfor, hvordan briterne fejrer 'trooping the colours'.

For en måned siden var Meghan Markle på alles læber. Nu er bryllupsrejsen bogstaveligt talt overstået, og hverdagen i skyggen af sin svigerinde er begyndt.

Under det traditionsrige ‘trooping the colours’-event, der fejrer Dronning Elizabeths fødselsdag, måtte Meghan Markle se sig selv skubbet ud til siden, da de royale trådte frem på balkonen på Buckingham Palace.

Når de kongelige viser sig for offentligheden, gør de det efter nogle helt særlige regler. Det forklarer Joe Little fra Majesty Magazine til People.

»Det er ikke ondt ment, men når William er den ældste, så er det helt naturligt, at han går først ud sammen med sin kone,« siger Joe Little.

‘Trooping the colours’ har været afholdt i mere end 260 år, og det er egentlig en dag hvor militæret viser sine farver. Deraf navnet. Men også de royale selv er iklædt uniformer og farverige kjoler.

Det var Meghan Merkels første ‘trooping the colours’, og det er et af Storbritanniens største og vigtigste royale events.