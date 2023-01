Lyt til artiklen

2023 startede på en trist note for grevinde Alexandra, som 5. januar mistede sin mor, Christa Manley, der blev 89 år.

Fredag var grevinden og den nærmeste familie så samlet i den østrigske hovedstad Wien til begravelsen.

Her var der, ifølge Se&Hør blomster fra Christa Manleys tidligere svigersøn, prins Joachim, men også dronning Margrethe havde sendt blomster.

Christa Manley boede i Wien, og her var hun omgivet af sine tre døtre, da hun stille sov ind.

Det har grevinde Alexandra tidligere fortalt til B.T.

»Jeg er lykkelig for, at mine søstre og jeg nåede at samles, på trods af at vi bor i forskellige dele af verden.«

Grevindes Alexandras søstre på i henholdsvis Hongkong og London.

Christa Manley var gift med grevinde Alexandras far, Richard Manley, der døde for 12 år siden.

I perioden, hvor grevinde Alexandra var prinsesse, spillede Christa og Richard en stor rolle i det danske kongehus, hvor de ofte var med til fester på Amalienborg og var velkendte ansigter på tv, i aviser og ugeblade.

De boede også i Danmark i en årrække. Blandt andet på Schackenborg Slot, indtil prins Joachim og prinsesse Marie rykkede derned efter brylluppet i 2008.