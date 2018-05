Det bliver Meghan Markles far, der skal føre hende op ad gulvet i St. Georges Chapel i Windsor Castle.

Det oplyser Kensington Palace fredag.

73-årige Thomas Markle, der er tidligere filmfotograf og står bag flere amerikanske tv-serier, heriblandt 'Vore værste år', vil møde prins Harry for første gang, når han ankommer til Storbritannien i ugen op til brylluppet, oplyser hoffet.

Her vil også Meghan Markles mor, Doria Rogland, møde dronningen og prins Harry for første gang.

»Meghan Markle er glad for at have sine forældre ved sin side på denne vigtige og glædelige dag,« oplyser hoffet uden dog at oplyse nærmere om, hvilken rolle de ellers kommer til at spille ved brylluppet. Meghan Markles forældre blev skilt, da hun var seks år gammel.

Hoffet oplyser også, at Meghan Markle ikke vil have nogen veninde som brudepige, men i stedet en række brudepiger og brudesvende, der alle er børn. Det skyldes, at frøken Markle har »en meget tæt gruppe af venner, som hun ikke ønsker at vælge imellem,« lyder det fra hoffets kommunikationsmedarbejder Jason Knuf.

På den store dag, den 19. maj, vil Meghan Markle ankomme til kirken i bil med sin mor, mens prins Harry ledsages af sin storebror, prins William, der skal være hans forlover. Williams yngste barn, nyfødte prins Louis, der vil være uger gammel til den tid, forventes ikke at deltage, mens hans søskende, prins George og prinsesse Charlotte, formentlig vil deltage.

Dronningens gemal, 96-årige prins Philip, der forleden fik indoperet en ny hofte, ventes også at deltage i højtideligheden, som i alt 600 gæster er inviteret til.

I meddelelsen fortæller hoffet også, at parret er utroligt taknemmelige for den modtagelse, befolkningen har givet Meghan Markle, når prins Harry og hun har rejst rundt i Storbritannien.

»Velkomsten har været varm, entuastiastisk og sjov,« lyder det i meddelelsen.

Kensington Palace løfter også sløret for, hvad offentligheden kan forvente sig af begivenheden. Over 1.000 briter er allerede blevet inviteret til at deltage i festlighederne på Windsor Castle. Her vil blive opsat madboder og store tv-skærme langs den rute, som kongefamilien kører til slottet. Bymidten vil blive udsmykket med flagguirlander og bannere, ligesom der vil være underholdning. Parret vil køre gennem byen i karet.

Det er denne Ascot Landau-karet, der skal fragte prins Harry og Meghan Markle gennem Windsors gader. Foto: VICTORIA JONES/AFP/RITZAU SCANPIX Det er denne Ascot Landau-karet, der skal fragte prins Harry og Meghan Markle gennem Windsors gader. Foto: VICTORIA JONES/AFP/RITZAU SCANPIX

Lutter fryd og gammen er årets begivenhed i det britiske kongehus dog ikke. Thomas Markle Jr., der er halvbror til Meghan Markle, advarede forleden i utvetydige vendinger prins Harry mod at gifte sig med Meghan. I et åbent brev, som blev bragt i det kulørte magasin In Touch, beskrev han sin søster som 'en brugt, overfladisk og indbildsk kvinde, der vil gøre både prinsen og den kongelige familie til grin.'

»Du og den kongelige familie burde sætte en stopper for dette falske eventyrbryllup, før det er for sent,« sagde han harmdirrende og påstod, at søsterens royale romance fuldstændig har splittet familien.

Men mon ikke det alligevel ender med, at Meghan Markle får sin prins - og det halve kongerige.