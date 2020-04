Flere uger har der floreret rygter, men nu er det bekræftet fra officielt hold.

De royale bryllupsklokker kommer ikke til at ringe den 29. maj. Prinsesse Beatrices bryllup med den 37-årige finansmand, Edoardo Mapelli Mozzis, er aflyst på grund af coronavirus.

Det bekræfter en talsmand for parret over for People og slår i samme ombæring fast, at de endnu ikke er begyndt at tænke på at omorganisere.

»Der er ikke planer om at holde brylluppet et andet sted eller planer om at holde et større bryllup. De tænker ikke engang på deres bryllup på nuværende tidspunkt.«

Princess Beatrice og Edoardo Mapelli skulle have holdt bryllio den 26. maj. Foto: Princess Eugenie Vis mere Princess Beatrice og Edoardo Mapelli skulle have holdt bryllio den 26. maj. Foto: Princess Eugenie

»På et tidspunkt vil tiden være inde til at lægge nye planer, men det er ikke endnu.«

Den 31-årige kommende brud, der er prins Andrew og Sarah Fergusons ældste datter, og hendes forlovede, skulle have holdt deres bryllup i hendes mormors - dronning Elizabeths - haver på Buckingham Palace.

Men grundet den seneste udmelding fra de britiske sundhedsmyndigheder, som lyder på, at landet vil være placeret under lockdown mindst tre uger endnu, bliver det ikke til noget.

Aflysningen kommer dog ikke helt ud af det blå. Som nævnt tidligere, har der flere uger floreret rygter om en aflysning. En anonym kilde fortæller sågar People, at bryllupsinvitationerne aldrig blev sendt ud.

Prinsesse Beatrice har allerede måtte udskyde sit brylluo to gange på grund af sin far - Prins Andrew. Foto: POOL Vis mere Prinsesse Beatrice har allerede måtte udskyde sit brylluo to gange på grund af sin far - Prins Andrew. Foto: POOL

Selvom det naturligvis er ærgerligt at skulle udskyde sit bryllup, så er det ikke uvant for parret.

De har nemlig allerede rykket deres bryllupsdag hele to gange på grund af brudens skandaleramte far - prins Andrew.

Tilbage i november trak han sig fra sine royale pligter på grund af følgevirkningerne af hans venskab med den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein.

»Datoen er blevet ændret to gange (på grund af Andrews skandale, red.). Det bliver mindre, end det oprindeligt var planlagt,« sagde en talsmand for parret i februar.