Ligesom man så prins Harry og hertuginde Meghan gøre det for ikke så lang tid siden, så går storebror, prins William, nu også rettens vej imod den engelske presse.

Hans kone, hertuginden af Cambridge (bedre kendt som Kate), er blevet beskrevet på en så grov måde i en ny portrætartikel, mener parret, at de ikke ser anden udvej end at få juridisk hjælp.

Det er bladet Tatler, som er genstand for parrets frustration, efter de publicerede en artikel, der beskrev hertuginden som perfektionist, overanstrengt og muligvis syg med en spiseforstyrrelse, skriver Mail on Sunday.

I første omgang har de royale valgt at sende juridiske breve til bladet, hvor de beder om, at artiklen, der har overskriften 'Catherine the great', skal tages ned fra deres hjemmeside.

Nu har hertugen og hertuginden af Cambridge valgt at gå den juridiske vaj for at få stoppet en artikel, som de mener, er langt over grænsen og langt fra virkeligheden. Foto: NIC BOTHMA Vis mere Nu har hertugen og hertuginden af Cambridge valgt at gå den juridiske vaj for at få stoppet en artikel, som de mener, er langt over grænsen og langt fra virkeligheden. Foto: NIC BOTHMA

Det sker i en højst usædvanlig sag, for det er ikke ofte, man ser de kongelige gå rettens vej over for pressen i England.

Det var noget nær uhørt, da prins Harry og hertuginde Meghan valgte at sagsøge tre engelske aviser sidste år.

Inden prins William og hertuginden af Cambridge sendte de juridiske dokumenter til Tatler, var der allerede blevet udsendt en meget kritisk pressemeddelelse fra Kensington Palace (Det officielle slot for kongefamilien i England, red.).

'Den her historie er et svøbe af unøjagtigheder og falske, forkerte oplysninger, som ikke kom forbi Kensington Palace, inden de blev publiceret,' lyder det i meddelelsen.

Fra Tatlers side ville man dog ikke sidde kritikken overhørig.

Chefredaktør Richard Dennen står bag både blad, artikel og journalisten Anna Pasternak, der har skrevet historien, skrev man i en officiel meddelelse.

'Kensington Palace har vidst i flere måneder, vi skrev denne 'Catherine the great'-forsidehistorie, og vi spurgte dem, om de ville arbejde med os på den. Det faktum, at de nægter nogensinde at have kendt til den, er kategorisk forkert,' lyder det i bladets udmelding.

I den debatterede artikel står der blandt andet, at hertuginde Kate er vred over at have fået en ekstra arbejdsbyrde, efter hertuginde Meghan og hendes mand, prins Harry, trak sig tilbage som fremtrædende medlemmer.

Noget, som hertuginde Kate altså benægter, og deres historie ser ud til at blive bakket op af beviser bragt af avisen Mail on Sunday, som siger, parrets kalender viser cirka samme mængde opgaver før og efter.

De skriver desuden, at man angiveligt bad hertuginden om at stille sig op til et billede til forsiden, men at der aldrig blev skrevet, hvad artiklen skulle handle om.

Mail on Sunday har bedt om en kommentar fra Tatler, men det er ikke lykkedes.

Tatler er ellers et blad, som er læst af de kongelige selv, og som har været lavet siden starten af det 18. århundrede. Det dækker blandt andet overklassen, de royale og livsstilsreportager.